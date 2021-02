Evelyn Burdecki: Peinlich-Story bei RTL – Günther Jauch völlig perplex

„Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki“, hieß es am Freitagabend bei RTL. Und zumindest was die Navigationsfähigkeiten angeht, sollte man das ganz stark hoffen.

Denn die Geschichte, die Evelyn Burdecki über eine Autofahrt nach Holland erzählte, ist nicht nur unfassbar witzig, sondern auch dezent peinlich für die 32-jährige Düsseldorferin.

Evelyn Burdecki: Peinlich-Geschichte bei Günther Jauch

Was war passiert? In der Rubrik 'Orientierung' plauderte Evelyn Burdecki plötzlich aus dem Nähkästchen. So wollte sie, frisch den Führerschein in der Tasche, einen Trip nach Holland wagen. So weit so normal.

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

Seit 2020 sitzt sie in der Jury von "Das Supertalent"

Evelyn Burdecki. Foto: TVNOW / Frank Hempel

Doch was Günther Jauch dann zu hören bekam, schlägt dem Fass den Boden aus. So berichtet Burdecki ernsthaft, dass sie von Düsseldorf aus statt nach Holland fast nach München gefahren wäre. Erst an der Stimme der Radiomoderatoren habe sie gemerkt, dass sie dann doch ein Stückchen falsch gefahren sei.

Evelyn Burdecki: Von Düsseldorf über München nach Holland

Da wusste selbst Günther Jauch nicht weiter. Perplex harkte er nach, ob Burdecki denn nicht wisse, dass die Fahrt nach Holland keine sechs Stunden dauern würde. Darauf wusste dann auch Evelyn Burdecki keine rechte Antwort mehr.

Und doch, in der Rubrik 'Orientierung' schlug sich die 32-Jährige gar nicht so schlecht. Holte das beste Ergebnis der Raterunde.

