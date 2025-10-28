Evelyn Burdecki überrascht mit Nackt-Beichte: „Den Tag im Adamskostüm begrüßen“

Evelyn Burdecki begeistert als Reality-Star mit ihrer Mischung aus Charme, Selbstironie und Lebensfreude. Doch in ihrer neuen Sky-Doku, „Being Burdecki“, zeigt die ehemalige „Dschungelkönigin“ auch eine ganz persönliche Seite. Auf Marrakesch und Ibiza begibt sie sich nicht nur auf die Suche nach einer perfekten Immobilie, sondern auch nach ihrem eigenen Weg.

Wichtigstes Kriterium: Das Grundstück muss absolut uneinsehbar sein, denn sie genießt Freiheit am liebsten ohne Einschränkungen, wie sie selbst sagt. Evelyn Burdecki bleibt dabei immer authentisch und legt ihre spielerische, flirtende Natur offen – mit einem Augenzwinkern und einer Prise Humor.

Evelyn Burdecki als Freigeist auf Immobiliensuche

In ihrer Doku „Being Burdecki“ zeigt Evelyn Burdecki, wie sie das Leben liebt. Bei der Suche nach ihrer Traum-Immobilie ist ihr bereits das Flirten mit einem Makler in Marokko gelungen – ganz beiläufig und doch charmant. Ein neues Feriendomizil mit schöner Aussicht und Pool darf bis zu einer Million Euro kosten. „Ich will morgens, wie Gott mich schuf, ins Wasser hüpfen“, erzählt sie der „Bild„-Zeitung. Für Evelyn gibt es nichts Schöneres, als einen Tag ohne BH, Make-up und neugierige Nachbarn zu beginnen.

Natürlichkeit steht für Evelyn Burdecki an erster Stelle. „Perfekt ist langweilig, ich mag’s lieber echt“, erklärt sie ihre Einstellung und betont, wie wichtig ihr das Wohlfühlen im eigenen Körper ist. Die TV-Persönlichkeit bleibt sich treu und beweist mit einem Augenzwinkern ihren Humor. „Da klingen die Glocken“, sagt sie beiläufig, als sie verrät, dass sie keinen BH trägt. Evelyn lebt nach dem Motto, dass Schönheit nicht in der Perfektion liegt, sondern im Echten.

Traumhaus und Traummann gesucht

Flirten gehört für Evelyn einfach zum Leben dazu. „Ich flirte eigentlich nicht bewusst, ich bin einfach so! Ich lache viel, schaue den Menschen in die Augen, erzähle gern, und zack, denken manche Männer gleich: Ich will sie heiraten“, sagt sie lachend. Doch Evelyn weiß genau, welche Grenzen sie setzt: „Für mich ist Flirten kein Werkzeug, sondern einfach Lebensfreude. (…) Wichtig ist nur: Ich weiß genau, wo Schluss ist.“ Ihr Rezept ist klare Kommunikation – sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Humor öffnet Türen, doch Respekt bleibt für sie das Fundament.

Neben einer Traum-Immobilie sucht Evelyn Burdecki auch nach einem passenden Partner. Doch sie bleibt vorsichtig: „Leider gibt es Männer, die Freundlichkeit oder spielerisches Flirten falsch verstehen oder sogar ausnutzen wollen.“ Evelyn setzt klare Zeichen, wenn Respekt fehlt: „Humor macht das Leben leichter, aber Respekt ist die Grundlage. Und wenn einer den nicht zeigt, dann läuten bei mir nicht nur die Glocken, sondern auch die Alarmglocken.“

Evelyn Burdecki beweist, dass Selbstbewusstsein und Leichtigkeit die perfekte Kombination sind – sowohl bei der Partnersuche als auch bei der Suche nach ihrem ganz persönlichen Rückzugsort.