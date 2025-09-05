Evelyn Burdecki erlebt ein absolutes Novum – doch es gibt einen Haken

Evelyn Burdecki steht vor einer neuen Herausforderung. Nach diversen TV-Formaten wartet nun ein Poker-Abend mit Stefan Raab und Elton auf sie.

Ihre Pokerkenntnisse sind noch ausbaufähig. Trotzdem kündigt sie den TV-Legenden schon jetzt ihren Sieg an.

Evelyn Burdecki bei Stefan Raab

Die Düsseldorferin Evelyn Burdecki ist zu Raabs Poker-Nacht eingeladen. Sie sprach im Podcast „Was stimmt nicht mit uns?“ mit Laura Karasek über die Show. Karasek gab ihr Tipps, da sie bereits an dem Poker-Event teilgenommen hat.

Karasek erinnert sich: „Ich war die einzige Frau, und die Männer haben sich da gebattelt. Ich bin ziemlich weit gekommen.“ Am Ende gewann aber Stefan Raab. Nun möchte Evelyn Burdecki sich in der Show beweisen.

Sie ist ein Poker-Neuling

Doch etwas könnte es ihr sehr erschweren: Sie gesteht, keine Ahnung von Poker zu haben. „Wie heißt das noch mal? Texas Hold?“, fragt sich der RTL-Star. Dennoch übt sie fleißig mit einer App. Karasek rät ihr, „undurchschaubar“ zu bleiben und ernst zu bleiben.

Karasek betont, Raab sei ein sehr guter Spieler, weil er „furchtlos ist“. „Das war Stefans größtes Ass im Ärmel, dass er einfach ein Risiko eingeht“, sagt die Moderatorin. Evelyn Burdecki gibt sich motiviert. Sie kontert: „Deswegen bin ich die beste Gegnerin ever! Zieht euch warm an, ich werde so was von gewinnen!“

