„Let’s Dance“-Beichte: Evelyn Burdecki gesteht Kuss mit Tanzprofi

Peinlich, chaotisch und verdammt ehrlich! Evelyn Burdecki (35) plaudert in ihrem Podcast „Was stimmt nicht mit uns?“ mit Laura Karasek (43) über ihre Zeit bei „Let’s Dance“. Und erzählt dabei, wie eng sie mit Tanzprofi Evgeny Vinokurov (33) damals wirklich war.

2019 war ein echtes Ausnahmejahr für die Reality-Blondine. Erst holte sie sich im Dschungelcamp die Krone, dann wirbelte sie bei „Let’s Dance“ übers Parkett. Zwar reichte es nur für Platz vier, doch Evelyn ist bis heute stolz: „Ich kann bis heute sagen, ich kann gar nicht richtig tanzen.“ Für sie war es ein „Riesenglück“, überhaupt bis ins Halbfinale zu kommen.

Evelyn Burdecki: „Ich habe ihn aus Versehen geküsst!“

Dazu kam: Sie hatte im Dschungel 10 Kilo verloren und war körperlich ziemlich angeschlagen. Umso größer die Freude, als ihre Managerin ihr das „Let’s Dance“-Ticket überbrachte. Evelyn: „Ich bin komplett ausgetickt vor Glück!“ Mit Tanzpartner Evgeny passte es sofort: „Es hat direkt gevibed. Er ist ein ganz toller Mensch!“

Trotzdem blieb Evelyn die Pannen-Queen: „Ich bin in der ersten Folge mal vom Tisch runtergefallen, weil ich gar nicht tanzen konnte. (…) Das war schon richtig peinlich.“ Auch ein Kameramann stand ihr im Weg. „Evgeny hat darauf bestanden, dass wir noch mal tanzen dürfen.“ Doch wo so viel Nähe herrscht, fliegen manchmal nicht nur die Tanzbeine.

Evelyn gesteht lachend: „Ich war die ganzen drei Monate verknallt.“ Weiter: „Ich habe Evgeny auch aus Versehen mal geküsst!“ Für die Tänzer sei das aber normal. Ob gemeinsam lachen, weinen oder streiten, „Das ist wie eine Tanzbeziehung“, erklärt Evelyn.

Podcast-Kollegin Laura Karasek bekam sofort Lust, selbst mitzumachen: „Ich will auch zu ,Let’s Dance‘!“ Evelyns frecher Tipp: „Dann musst du deinen Mann kurz vergessen und dich in deinen Tanzpartner tanzend verlieben.“