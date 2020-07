Evelyn Burdecki passiert katastrophales Missgeschick – „Bin so ein Dummi!“

Was hatte sie sich dabei nur gedacht?! Dschungelkönigin Evelyn Burdecki ist für ihre verpeilte Art bekannt.

Doch was sich die kesse TV-Blondine nun geleistet hat, hätte sehr schlimm enden können.

Evelyn Burdecki passiert übles Malheur

Auf Instagram erzählt Evelyn Burdecki von ihrem katastrophalen Missgeschick: „Leute, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist, ich habe mein Portemonnaie verloren – mitten auf der Straße“, so die 31-Jährige. „Also ich habe das Portemonnaie gestern verloren, in der Stadt auf dem Fahrrad. Ich hatte gestern ein Körbchen am Fahrrad und da war mein Portemonnaie drinnen und meine Tasche. Dann ist das Portemonnaie irgendwie rausgefallen.“

-----------

Weitere News zu Evelyn Burdecki:

Pietro Lombardi: Evelyn Burdecki verrät jetzt: „Wir sind ...“

Evelyn Burdecki! Peinlicher Auftritt bei „Verstehen Sie Spaß?“ Sie kann nicht mal...

Nippel-Skandal: Heidi Klum zeigt „Hans und Franz“ – DAS bringt Evelyn Burdecki auf eine verrückte Idee

-----------

Evelyn Burdecki: Pin-Nummer in verlorener Geldbörse

Evelyn Burdecki hat ihre Geldbörse verloren. Foto: Instagram/ Evelyn Burdecki

Und als wäre das noch nicht schlimm genug, waren in ihrer Geldbörse ausgerechnet noch diese Sachen: „Und ich bin so ein Dummi. Ratet mal, was ich alles im Portemonnaie drinnen hatte: In diesem Portemonnaie war wirklich alles drinnen. Meine Passwörter… Ich Dussel! Ich Dummi, Dummi, Dummi, Dussel habe meine Passwörter im Portemonnaie gelassen, weil ich vergessen habe, die rauszuholen. Hier war meine Kreditkarte, meine Sparkassenkarte, hier waren sogar Liebesbriefe drinnen.“

+++ Evelyn Burdecki mit besorgniserregender Ansage: „Ich kann nicht mehr!“ +++

Und nicht nur das: Selbst ihre Pin-Nummer hatte Evelyn Burdecki bei sich. Doch die neue Supertalent-Jurorin hat Glück im Unglück. Ein anonymer Finder schreibt ihr noch abends eine Email, will ihr das Portemonnaie eigenhändig überreichen.

-------------------

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme an der RTL-Show „Der Bachelor“

Später nahm Burdecki noch an „Promi Big Brother“, „Fort Boyard“ oder auch „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ teil

Zuletzt wurde Evelyn Burdecki auch als eine der Kandidatinnen für die neue Bachelorette gehandelt

-----------------

Evelyn Burdecki: „Ich glaube noch an das Gute im Menschen“

Bei der Übergabe in der Stadt ist Evelyn Burdecki überglücklich, kann nicht glauben, dass der Finder so ehrlich ist. „Und er hat nichts gemacht! Was für ein herzlicher, ehrlicher Mensch. Sowas gibt es selten. Dieser Mensch kam gerade wie ein Engel“, schwärmt die Blondine – und will ihm für seine Mühen etwas ausgeben. Doch Kaffee oder Geld will er nicht.

+++ Evelyn Burdecki: Peinliche Partnersuche bei RTL – „Das Schweinchen sieht ja aus wie ich“ +++

Für Evelyn Burdecki steht fest: „Ich glaube noch an das Gute im Menschen. Jetzt hat es sich für mich bestätigt, dass Menschen auch gut sein können.“