Evelyn Burdecki feiert Schauspiel-Debüt – bei der Premiere gibt’s dann die bittere Enttäuschung

Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“. Wenn es mit der Liebe damals auch nicht klappte, kann Evelyn Burdecki heute zumindest sagen, für eine anschließende Karriere im TV hat ihr kurzer Auftritt von damals gereicht.

Dschungelcamp, „Let’s Dance“, oder „Schlag den Star“ – Evelyn Burdecki hat bereits in diversen Formaten mitgemischt. Nur die große Schauspielkarriere blieb bislang aus. Umso größer war die Freude darüber, dass sie im neuen Til Schweiger-Film „Manta Manta – Zwoter Teil“ mitspielen durfte. Bei der Kinopremiere am Sonntagabend (26. März) gab’s dann allerdings das bittere Erwachen im Kinosaal.

Evelyn Burdecki aus Film rausgeschnitten

Dabei sein ist alles – mit diesem Gedanken kam Evelyn Burdecki ans Filmset. Zuvor hatte sie dem „Tatort„-Schauspieler via Instagram geschrieben und sich selbst als Schauspielerin vorgeschlagen. Die Begeisterung war groß und so reiste Burdecki an, um nach eigenen Angaben sechs oder sieben Stunden brav auf ihren großen Auftritt zu warten, wie sie im Gespräch mit „Bild“ verriet.

Was am Ende daraus werden würde, sollte sie erst bei der Kinopremiere in Köln sehen. Auf dem roten Teppich zeigte sie sich noch ganz aus dem Häuschen darüber, sich wenig später selbst auf der großen Leinwand zu sehen. Doch genau das blieb aus. Denn Til Schweiger, der nicht nur als Hauptdarsteller mitwirkte, sondern auch Regie führte, nahm die Szene aus dem fertigen Film raus.

Til Schweiger erklärt fehlende Film-Szenen

Kleiner Trost: Nicht nur Evelyn traf die Film-Schere. Auch andere waren am Ende doch nicht zu sehen. Wer lange genug sitzen bleibt, kann den Auftritt der Dschungelkönigin von 2019 dann aber doch noch sehen. Denn Schweiger hat nicht am Abspann gespart und jede Menge aussortiertes Filmmaterial eingefügt.

Gegenüber „Bild“ erklärt Til Schweiger anschließend: „Evelyn Burdecki ist noch im Film, nur nicht mehr im Hauptfilm. Am Ende kommen noch einige Szenen im Abspann, weil ich leider so unheimlich viel rausschneiden musste. Aber ich behaupte mal: Keiner wird aus diesem Abspann aufstehen.“