Panikmoment für Evelyn Burdecki – dann warnt sie Fußballstar Kevin Großkreutz

Evelyn Burdecki reist für ihre Doku Soap Being Burdecki beschwingt durch Europa. In Folge vier fliegt sie von Ibiza nach Florenz. Dort genießt sie mit Tourguide Eduardo da Silva das Dolce Vita. Die Sonne scheint und Evelyn wirkt entspannt. Doch ein Anruf ändert alles.

„Eigentlich der perfekte Tag – wäre da nicht die eine Sache passiert“, sagt Evelyn Burdecki in Being Burdecki.

Die Nummer, die sie sieht, ruft sie seit Tagen an. Evelyn Burdecki fühlt sich dadurch unwohl. Trotzdem nimmt sie ab. Ein fremder Mann meldet sich. Er behauptet, er habe ihre Telefonnummer auf Telegram entdeckt. Der Satz trifft Evelyn wie ein Schlag. „Ich war noch nie in meinem Leben auf Telegram, das kann ja gar nicht sein“, sagt sie.

Evelyn Burdecki versteht die Welt nicht mehr

Der Mann beharrt weiter auf seiner Behauptung. Evelyn fragt entsetzt nach. „Das heißt, irgendjemand hat meine Telefonnummer zusammen mit meinem Bild bei Telegram online gestellt?“, fragt sie in der Doku.

Der Gedanke macht ihr Angst. Evelyn erzählt, dass sie seit zwanzig Jahren dieselbe Nummer nutzt. Sie sagt: „So etwas ist mir noch nie passiert, das ist wirklich der absolute Albtraum.“

Der Anrufer liefert noch mehr Schockmaterial. Er sagt, dass auch die Nummer von Kevin Großkreutz öffentlich sei. Evelyn reagiert wütend. „Das heißt, da werden gerade einfach Telefonnummern von Personen der Öffentlichkeit verteilt und ihr könnt da ja einfach anrufen? Das ist ja eine Frechheit!“, ruft sie. Dann fragt sie direkt: „Was hast du dir jetzt dabei gedacht, einfach anzurufen?“

Vergleich mit Kevin Großkreutz bestätigt den Albtraum

Evelyn Burdecki prüft die Nummer von Kevin Großkreutz in ihrem Handy. Sie erkennt sofort die Übereinstimmung. „Das ist tatsächlich die gleiche Nummer. Unfassbar!“, sagt sie geschockt. Sie fragt sich, ob jemand sie versteckt filmt oder ob das ein schlechter Scherz ist. Eduardo steht neben ihr und weiß nicht weiter. Für Evelyn steht fest: Sie muss Kevin Großkreutz warnen.

Sie ruft ihn an. Er sagt überrascht: „Bei mir hat noch keiner angerufen.“ Evelyn schüttelt nur den Kopf und sagt: „Komisch! Da hat man schon die Chance, einen Nationalspieler, eine Fußball Legende anzurufen, und dann gehen die mir alle auf den Sack. Das verstehe ich nicht.“