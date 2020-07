Evelyn Burdecki: Schock in der Nacht – „Irgendwas Dickes auf meinem Bein“

Das war wohl eine Begegnung der unheimlichen Art. Evelyn Burdecki verwirrte in der vergangenen Nacht ihre Fans mit einer mysteriösen Geschichte.

Doch was war passiert? Wie es scheint, war Evelyn Burdecki erst spät nach Hause gekommen. Der Weg zur Wohnung der 31-Jährigen TV-Darstellerin lag im Dunkeln, doch plötzlich kam es zu einem Zusammenstoß.

Evelyn Burdecki: Unheimliche Begegnung auf dem Heimweg

Verwirrt lief Evelyn in ihre Wohnung, kam mit einer Zahnbürste zurück, doch da war das Opfer ihres Zusammenstoßes in der Dunkelheit schon längst verschwunden. Wem die Blondine mitten in der Nacht begegnet war, erzählt sie jedoch erst am kommenden Morgen.

Das ist Evelyn Burdecki:

geboren am 20. September 1988 in Düsseldorf

sie ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin

bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme am Bachelor

danach nahm sie bei Promi Big Brother, Bachelor in Paradise, dem Dschungelcamp und Let's Dance teil

Auf Instagram zeigt sich der TV-Star auch mal leicht bekleidet oder fast nackt

So viel sei gesagt: Ein Igel war es, der sich zwischen Evelyn Burdecki und ihre Wohnung gewagt hatte. Doch die Beschreibung von Evelyn Burdecki wollen wir an dieser Stelle nicht vorenthalten.

So erklärt Evelyn Burdecki die unheimliche Begegnung

Mit einer Zahnbürste wollte Evelyn Burdecki den Igel wiederbeleben. Foto: Instagram/evelyn_burdecki

„Viele haben mich gefragt, was das gestern auf sich hatte“, beginnt Burdecki ihre Erklärung in ihrer Instagram-Story. „Ich habe euch gar nicht erzählt, wie es davor war. Also ich bin nach Hause gekommen und habe aus Versehen einen Igel mit meinem Fuß weggetreten. Aber ich habe es nicht extra gemacht, ich bin gelaufen, ich habe ihn nicht gesehen und hatte auf einmal irgendwas Dickes auf meinem Bein und habe es halt weggeschlagen, weil ich normal gelaufen bin. Und dann hatte ich so einen Schiss, bin nach Hause, habe einen Zahnbürste geholt, um den anzufassen, und zu gucken, ob er noch lebt. Wollte ihn dann gegebenenfalls zum Tierarzt bringen. Aber da war er weg. Und da wusste ich, der Igel ist weggegangen.“

Da hat der neue kleine Freund von Evelyn ja noch einmal Glück gehabt.