Evelyn Burdecki: Klare Absage an DIESE Show – „Würde direkt einen Herpes bekommen“

Lange war gemunkelt worden, wer würde wohl die neue „Bachelorette“. Schlussendlich durfte sich Maxime Herbord den Mann fürs Leben bei RTL suchen. Aber auch der Name von Evelyn Burdecki wurde unter den Fans immer wieder in den Ring geworfen.

Verständlich, wäre Evelyn Burdecki doch mit ihrer natürlichen und herzerfrischenden Art eine tolle „Bachelorette“ geworden. Warum der Job als Rosen-Dame aber überhaupt nichts für die 33-jährige Düsseldorferin ist, erzählte sie uns im Interview beim Deutschen Fernsehpreis.

----------------

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

Im Jahr 2020 saß Evelyn Burdecki in der Jury von „Das Supertalent“

----------------

Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis. Foto: IMAGO / APress

„Bachelorette ist leider nicht so mein Ding. Ich habe so viel Respekt vor allen Bachelorettes, weil die können so viel knutschen. Ich würde direkt einen Herpes bekommen. Ich kann das leider nicht. Das sind ja wunderschöne Männer, aber wenn die mich dann knutschen und irgendwie einen komischen Geschmack haben, das geht ganz schnell bei mir. Und ich glaube, mich mit einem riesigen Herpes will man im Fernsehen nicht sehen, deswegen muss ich dankend ablehnen“, feixt Evelyn Burdecki. Schade eigentlich.

----------------

Mehr zu Evelyn Burdecki:

Schlag den Star“: Elton verrät DAS über Helene Fischer – Evelyn Burdecki kann's kaum glauben

Evelyn Burdecki: Bittere Erkenntnis – „Vielleicht war das ein Fehler“

Evelyn Burdecki: Böse Attacke gegen Sophia Thomalla – „Dumm und hässlich“

----------------

Keinen Herpes bekam Evelyn Burdecki dagegen im „Schlag den Star“-Duell gegen Sophia Thomalla. Die hübsche Blondine musste sich zwar schlussendlich geschlagen geben. Einen irren Moment in der Show gab es jedoch trotzdem. Was passiert ist, kannst du hier nachlesen.