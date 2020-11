Evelyn Burdecki warnt ihre Fans vor DIESEM Fehler: „Es regt mich auf!“

Evelyn Burdecki richtet eindringliche Worte an ihre Follower. Vor DIESEM Fehler möchte sie ihre Fans bewahren.

Evelyn Burdecki weiß, wie stressig es manchmal im Alltag zugehen kann. Kleine Erledigungen werden schnell abgearbeitet, damit man den nächsten Punkt auf der To-Do-Liste schaffen kann.

Doch das sei ein großer Fehler, wie Evelyn Burdecki jetzt ihren Followern berichtet. Die Blondine warnt ihre Fans davor, nicht zu nachlässig zu sein.

Evelyn Burdecki macht auf ärgerliches Malheur aufmerksam

Die Gefahr lauert Evelyn Burdecki zufolge in der Post. Mehrmals soll die Düsseldorferin Rechnungen erhalten haben, die nicht korrekt gewesen sind. Manchmal seien es nur kleine Beträge, doch „Kleinvieh macht auch Mist“.

In seiner Instagram-Story erklärt der TV-Star: „Ich bin gerade bei der Bank und kann euch mal einen Tipp geben: Immer, wenn ihr Rechnungen bekommt, kontrolliert sie. Ich habe jetzt bestimmt aus meinen Erfahrungen 10 oder 15 Rechnungen gehabt, die gar nicht gestimmt haben.“

Evelyn Burdecki vor dem Landgericht Düsseldorf am 4. April 2019. Foto: imago images

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

Evelyn Burdecki rät: „Kontrolliert immer eure Rechnungen“

Damit ihre Follower nicht in derselben Situation landen, rät Evelyn Burdecki, dass man sich bei Abweichungen an das jeweilige Unternehmen wenden, dort anrufen und nachfragen soll.

In der Vergangenheit habe die Blondine Rechnungen doppelt erhalten oder Forderungen bezahlt, die gar nicht zugetroffen haben. Doch das kann ihr nun nicht mehr passieren: „Ich habe schon ganz viel Geld eingespart. Also Tipp von mir: Ich bin zwar immer eine Niete in Mathe, aber kontrolliert immer eure Rechnungen – auch wenn es nur ein Zehner ist.“

Evelyn Burdecki beim RTL-Spendenmarathon am 22. November 2019. Foto: imago images

Die 32-Jährige gibt sogar ein ziemlich aussagekräftiges Beispiel: Sie habe eine Rechnung erhalten, die vom 31. Dezember 2019 sei. Silvester feierte Evelyn damals in Amsterdam, doch die Rechnung war für ein Knöllchen in Zürich an diesem Tag datiert.

Evelyn Burdecki fürchtet sich vor IHM

„Es regt mich halt auf, weil das zu häufig passiert und das auch bei alten Menschen passiert, die einfach nur denken: 'Okay, ich muss es jetzt schnell zahlen.' und das zahlen, obwohl sie es gar nicht zahlen müssen“, erzählt die Ex-Dschungelkönigin. Deshalb wolle sie auf diese Problematik aufmerksam machen und weitere Menschen vor unnötigen Ausgaben bewahren.

