Evelyn Burdecki gibt Fans irren Tipp – „Das tut dem Hirn gut“

Mit ihrer sympathischen, direkten Art schaffte Evelyn Burdecki Anfang 2020 das, was viele ihrer Kollegen vergeblich versucht haben. Sie wurde zur Dschungelkönigin gekürt. Und es vergeht seitdem kaum ein Tag, an dem die kesse Blondine ihre Fans nicht an ihrem Leben teilhaben lässt.

Egal, ob es coole Urlaubseindrücke sind oder Momente aus ihrem Alltag. Eines steht fest: Bei Evelyn Burdecki wird es nie langweilig! Jetzt gibt sie ihren Followern sogar ein paar wertvolle Tipps.

Evelyn Burdecki: Irrer Tipp für den Alltag

In ihrer Insta-Story richtet sich Evelyn Burdecki zunächst mit einer Entschuldigung an ihre Fans. „Ihr habt den ganzen Tag nichts von mir gehört. Weil ich keine Zeit hatte“, so die 31-Jährige. Warum sie sich bei ihren Anhängern ausnahmsweise mal weniger gemeldet hatte, erklärt Evelyn schließlich auch: „Gestern habe ich mir 18 Stichpunkte aufgeschrieben und habe sie heute alle geschafft, abzuarbeiten.“

Evelyn Burdecki. (Archivfoto) Foto: imago images/STAR-MEDIA

-------------------

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme an der RTL-Show „Der Bachelor“

Später nahm Burdecki noch an „Promi Big Brother“, „Fort Boyard“ oder auch „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ teil

Evelyn Burdecki wurde zuletzt auch als eine der Kandidatinnen für die neue Bachelorette gehandelt

-----------------

So so, eine Aufgaben-Liste also. „Ich hing wirklich von 10 Uhr morgens bis jetzt gerade an diesem Blatt und habe wirklich überall Häkchen drangesetzt.“ Für Evelyn Burdecki offenbar eine optimale Methode, mental fit zu bleiben. Denn sie fügt überzeugt hinzu: „Das tut dem Hirn gut, dem Kopf, allem.“ Na wenn das so ist…

----------

-----------

Bereits einen Tag zuvor war die ehemalige Bachelor-Kandidatin positiv gestimmt, und das, obwohl sie ihr Portemonnaie mitsamt Passwörtern und Pin-Nummern in der Stadt verloren hatte. Doch Evelyn Burdecki hatte Glück: Ein Mann fand die Geldbörse und gab ihr diese unversehrt zurück.

Vielleicht wäre auch hier eine vorherige Liste mit dem Punkt „Niemals Passwörter im Portemonnaie lassen“ gar keine schlechte Idee gewesen… (jhe)