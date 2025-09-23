Evelyn Burdecki feiert Geburtstag – plötzlich tanzt eine echte Prinzessin mit

Reality-Queen Evelyn Burdecki gönnt sich gerade Sonne, Strand und Drinks auf Mykonos. Am Freitag (19. September) feierte sie dort ihren 37. Geburtstag. „Mit dabei waren meine besten Freunde. Die kenne ich seit über 20 Jahren“, erzählt Evelyn im Gespräch mit „Bild“.

Alles lief normal. Doch dann staunte die TV-Blondine nicht schlecht. Am Nachbartisch saßen Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Mann Daniel. Burdecki völlig baff: „Ich hab’s erst gar nicht geschnallt, weil die so total normal gefeiert haben, keine Bodyguards, kein großes Tamtam.“

Evelyn Burdecki: „Nebenan haben die Royals gefeiert“

Die Location war auch nicht irgendein Schuppen. Evelyn feierte im „Scorpios“. Der Beachclub gilt als Hotspot der Insel. Direkt am Meer, viel Promi-Flair, noch mehr Champagner. „Wir haben uns durch Feta, Gyros, Souvlaki, Tzatziki und alles, was dazugehört, geschlemmt“, verrät Burdecki weiter. „Und nebenan haben die Royals gefeiert wie ein junges Paar ohne Titel.“

Evelyn beobachtete die Szene ganz genau. „Man hat richtig gemerkt, wie verliebt die beiden waren. Super sympathisch und total nahbar, keine Spur von steif. Die haben gefeiert, geknutscht, sich umarmt und getanzt, als wäre es ihre eigene Privatparty und haben die Royal-Sache einfach mal kurz vergessen.“

Besonders Kronprinzessin Victoria überraschte. „Sie hat getanzt, als gäb’s kein Morgen. Die könnte echt mal bei ‚Let’s Dance‘ mitmachen“, schwärmt Evelyn.

Für die Ex-Dschungelkönigin war es ein echtes Highlight. Evelyn: „Ich dachte erst, ich hätte einen Sonnenstich. Aber nee, das war wirklich die schwedische Kronprinzessin mit ihrem Prinzen Daniel. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt jemanden aus der Royal Family gesehen habe und dann gleich so. Mein Fazit: Auch Prinzessinnen tanzen, knutschen … und gehen aufs Klo.“