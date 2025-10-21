Evelyn Burdecki packt über neue Show aus – „Sehr verletzliche Momente“

Evelyn Burdecki lässt nichts anbrennen und schon gar nicht in ihrer neuen Reality-TV-Serie! Die quirlige „Dschungelcamp“-Gewinnerin startet mit ihrer neuen Sky Originals-Show „Being Burdecki“ ihr bisher persönlichstes Projekt und kündigt selbst an: „Dieser Sommer wird der aufregendste meines Lebens!“

Doch wer dabei nur an Sonne, Spaß und Selfies denkt, liegt falsch. Für die 37-Jährige geht es um weit mehr, nämlich um die großen Fragen des Lebens: Wo will sie künftig leben? Was bedeutet Familie für sie? Und wie möchte sie ihr eigenes Glück gestalten? Unserer Redaktion hat Evelyn Burdecki in einem Interview bereits Antworten geliefert.

Evelyn Burdecki spricht über Familienplanung

Evelyn Burdecki geht jetzt mit ihrer eigenen Serie an den Start, die es in sich hat. In „Being Burdecki“ nimmt die TV-Queen ihre Fans nicht nur auf der Suche nach ihrem neuen Traumhaus mit, sondern spricht auch ganz private Themen an. Eine Sache liegt Evelyn dabei besonders am Herzen: Familienplanung als Single-Dame. Das Thema Social Freezing – das Einfrieren von Eizellen – brachte sie selbst in die Produktion ein.

„Ich finde das Thema unglaublich wichtig, weil ich viele Frauen damit stärken möchte“, sagt sie im Interview mit unserer Redaktion. Sie will zeigen, dass man sich nicht schämen muss, „wenn man mit Mitte 30 noch nicht den Traummann gefunden hat.“

Evelyn Burdecki teilt private Momente

„Social Freezing war für mich das Highlight meiner Doku – meine ganz persönliche Reise“, erzählt Evelyn Burdecki weiter. „Ich bin richtig stolz und froh, dass ich das durchgezogen habe.“ Dass sie dabei so viel mitentscheiden durfte, sei für sie ein großes Geschenk gewesen – „es hat sich wirklich familiär angefühlt.“

Offen erzählt Burdecki auch, dass sie diesen Schritt lange nicht gegangen ist: „Ich wollte das schon länger machen, habe es aber immer wieder vor mir hergeschoben – vielleicht aus Angst oder Unsicherheit.“ In der Serie sei es ihr wichtig gewesen, Unterhaltung mit einem ernsten Thema zu verbinden. „Das war mein persönliches Highlight, auch wenn ich mich dadurch angreifbar gemacht habe. Aber das lohnt sich, wenn man etwas bewegen kann“, so der TV-Profi.

In der Show versteckte sich die ehemalige „Dschungelcamp“-Bewohnerin nicht vor den Kameras – ganz im Gegenteil. „Die Kameras waren beim Frauenarzt dabei, auch bei Untersuchungen – das sind sehr persönliche, verletzliche Momente“, so Burdecki. Trotzdem habe sie alles durchgezogen.

„Being Burdecki“ läuft ab Dienstag, dem 21. Oktober, auf Sky, WOW und Sky One.