Evelyn Burdecki: Schock für TV-Star! Als sie in ihre Wohnung kommt, ist es schon zu spät – „Überall Blut“

Als Evelyn Burdecki ihre Düsseldorfer Wohnung betritt, trifft sie der Schlag. Der ganze Wohnraum ist übersäht mit Blutspritzern. Die 34-Jährige ist sich sofort sicher: Hier muss jemand umgebracht worden sein.

In der Joyn-Show „Lip Sync Stories“ berichtet Evelyn Burdecki nun erstmals von dem traumatischen Erlebnis und wie sich das Rätsel um die blutroten Flecken aufgelöst hat. Der Täter ist am Ende kein Unbekannter.

Evelyn Burdecki lässt Kameras in ihre Düsseldorfer Wohnung

So privat hat Evelyn Burdecki noch nie geplaudert. Im Rahmen des neuen Joyn-Formats teilt die Ex-„Bachelor“-Kandidatin eine ihrer persönlichsten Geschichten mit der Öffentlichkeit und führt die Kameras sogar an den Ort, wo sie sich jahrelang gut behütetet gefühlt hat: In ihre erste eigene Wohnung in Düsseldorf.

Mit dem Apartment verbindet die Kult-Blondine überwiegend positive Erinnerungen, wie sie betont. Ein Vorfall, der sich in den vier Wänden ereignet hat, lässt Evelyn Burdecki jedoch bis heute nicht los. Ausgerechnet kurz nach ihrem Auszug kommt es zur Vollkatastrophe. „Mein Vermieter hat mir gesagt: ‚Frau Burdecki, Sie müssen die Wohnung tipp-top hinterlassen'“, erinnert sich der Realitystar. Bei der TV-Darstellerin macht sich sofort Panik breit. Denn: „Als die Wohnung dann leer war, ist mir erstmal aufgefallen, wie dreckig diese Wohnung war.“

Evelyn Burdecki findet verwüstetes Zuhause wieder: „Hatte wirklich Angst“

Damit sie dem Vermieter die Wohnung blitzeblank übergeben kann, engagiert Evelyn gleich mehrere Dienstleister – darunter Handwerker, Reinigungskräfte, Maler. Überaus erleichtert gönnt sich die Düsseldorferin anschließend einen Entspannungsurlaub mit ihren Freundinnen in Mailand. „Der Urlaub war vorbei und ich bin super-gelaunt mit Frühlingsgefühlen zur Wohnung gegangen“, erzählt Evelyn. Sie ist zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Schlüsselübergabe von ihrem neuen Lebensabschnitt entfernt.

Doch als Evelyn Burdecki in ihre Wohnung kommt, ist die gute Laune schlagartig verschwunden. Im ganzen Wohnbereich sind knallrote Spritzer und Flecken verteilt. Sie breiten sich auf der Wand, dem Fußboden, dem Sofa ihres Vermieters und vielen anderen vermieteten Möbelstücken aus. „Ich habe mir nur gedacht: Was ist hier passiert? Ist hier jemand eingebrochen? Ist das überhaupt meine Wohnung?“, erinnert sich die Deutsch-Polin.

Der Anblick ihres alten Zuhauses versetzt Evelyn in Schockstarre. „Ich hatte wirklich Angst, mir war schlecht, ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich dachte, es wäre ein Albtraum, aber es war real. Hier wurde jemand ermordet, hier war überall Blut“, behauptet die einstige Dschungelcamp-Königin. Den Termin mit ihrem Vermieter verschiebt sie sofort, doch damit ist das Problem noch lange nicht gelöst. Was ist nur passiert?

Kurz darauf entdeckt Evelyn Burdecki eine aufgeplatzte Smoothie-Flasche auf dem Teppichboden. Da fällt es ihr wie Schuppen von den Augen: Bevor sie sich auf den Weg nach Mailand gemacht hat, habe sie die Plastikflasche auf dem Couchtisch vergessen. In den vergangenen Tagen habe die ganze Zeit die Sonne darauf geschienen, was die Beeren in dem Smoothie zum Schimmeln gebracht hat. Das verdorbene Obst soll sich unter der Einwirkung von Wärme schließlich so ausgedehnt haben, dass die Flasche explodiert ist und der Inhalt sich quer durch den Raum verteilt hat. Verletzt worden ist dabei zum Glück niemand. Für Evelyn Burdecki führt jedoch nichts an einer weiteren Reinigung der Wände, Möbel und des Fußbodens vorbei.

Seit dem 5. Januar erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge von „Lip Sync Stories“ bei Joyn.