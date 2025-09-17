Meilenstein für Evelyn Burdecki – TV-Star hat Grund zur Freude

Das sind doch mal tolle Nachrichten für alle Fans von TV-Star Evelyn Burdecki. Sky bringt im Herbst die neue Dokusoap „Being Burdecki“ an den Start.

Die sechsteilige Serie begleitet die hübsche Blondine auf einer persönlichen Entdeckungsreise. Ab dem 21. Oktober sind die Folgen sowohl bei WOW als auch auf Sky One zu sehen. Die Dreharbeiten dauerten dabei von Juni bis September.

Evelyn Burdecki bekommt eigene Serie

In der Show stellt Evelyn Burdecki grundlegende Lebensfragen: „Wo will ich leben? Und was brauche ich, um wirklich anzukommen?“ Sky verspricht, „das TV-Sternchen so nah wie noch nie“ erlebbar zu machen. Die Produktion übernahm B28 Produktion, bekannt durch „Diese Ochsenknechts“.

+++ Beziehungsaus bei RTL-Star Evelyn Burdecki: „Das fand ich unerträglich“ +++

Die neue Sendung soll quirlige Blondine abseits von Glamour zeigen. Der Fokus liegt auf Selbstfindung und Sinnsuche. Creative Director Bernd Schumacher und die Produzenten Manuel Menges sowie Ralph Pauly arbeiteten eng daran. Fans der TV-Persönlichkeit erhalten intensive Einblicke in ihr Leben.

Evelyn Burdecki versucht es erneut im TV

Die 37-Jährige hat bereits eigene Formate bei RTL und Sat.1 gehabt, die jedoch wenig Erfolg brachten. Datingshows wie „Das Liebeskarussell“ waren für ein größeres Publikum geplant, liefen aber nur auf RTL Passion. Ob der Start von „Being Burdecki“ mehr Anklang findet, bleibt abzuwarten.

+++ Auch für dich spannend: Evelyn Burdecki erlebt bange Stunden – „Hatte Herzklopfen und Panik“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.