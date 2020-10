Evelyn Burdecki: Fiese Mobbing-Attacke von „Supertalent“-Kollege Dieter Bohlen – „Wenn ich deine Stimme höre...“

Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki hatte sich so auf ihren „Das Supertalent“-Auftritt gefreut – doch direkt in der ersten Show wurde sie von Jury-Kollege Dieter Bohlen hart angegangen.

Mehrmals teilte der Poptitan gegen Evelyn Burdecki aus, störte sich besonders an einer Eigenschaft seiner Jury-Mitstreiterin.

Evelyn Burdecki: Harte Worte von Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Ob sich Evelyn Burdecki ihren „Das Supertalent“-Auftakt so vorgestellt hatte? Während der ersten gemeinsamen Zusammenarbeit mit RTL-Allzweck-Juror Dieter Bohlen bekam die 32-Jährige einiges ab.

Schon zu Beginn der Folge am Samstag fiel dem Poptitan eine Eigenschaft an seiner Nebensitzerin auf, mit der er scheinbar so gar nicht klar kommt.

----------

Das ist Evelyn Burdecki:

geboren am 20. September 1988 in Düsseldorf

sie ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin

bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme am Bachelor

danach nahm sie bei „Promi Big Brother“, „Bachelor in Paradise“, dem „Dschungelcamp“ und „Let's Dance“ teil

Auf Instagram zeigt sich der TV-Star auch mal leicht bekleidet oder fast nackt

Bald sitzt sie in der Jury von „Das Supertalent“ bei RTL neben Dieter Bohlen

----------

„Wenn ich deine Stimme höre, denke ich immer, die Feldbusch sitzt neben mir“, platzt es aus ihm heraus. Gemeint ist seine Ex-Frau Verona Feldbusch bzw. heutige Verona Pooth, mit der Dieter Bohlen eine Blitz-Ehe führte.

Evelyn Burdecki und Dieter Bohlen sitzen Seite an Seite der „Supertalent“-Jury. Unterstützt werden sie von Chris Tall und Bruce Darnell. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Die Ähnlichkeit der Stimmen ist tatsächlich nicht ganz von der Hand zu weisen – und sorgt sowohl beim Publikum als auch bei Evelyn selbst erst noch für Gelächter.

Aber das blieb nicht die einzige Spitze von Bohlen gegen Burdecki.

Evelyn Burdecki: „Das klingt wie 'ne Ziege“

Neben ihrer schrillen Stimme ist Evelyn Burdecki auch für ihre Naivität bekannt, die Dieter Bohlen ebenfalls auf die Nerven ging. Während des Auftritts von Künstler Elastic, der eine Tierpuppe dabei hatte, fragte die Düsseldorferin mehrmals, ob das Tier nicht doch echt war.

Der 66-Jährige antwortete gereizt: „Natürlich nicht!“ – und äffte die Blondine nach.

Auch im späteren Verlauf der Sendung wurde noch einmal klar, dass Dieter Bohlen sich einfach nicht an die Stimme von Evelyn Burdecki gewöhnen kann. „Hast du schon immer so gesprochen? Du würdest Verona noch schlagen. Das hat Jahre gedauert, die aus meinem Ohr zu bekommen“, griff er das Thema erneut auf. Dann wurde es fies: „Das klingt wie 'ne Ziege!“

-------------------------------

------------------------------

Wie es sich für eine (Dschungel-)Königin gehört, trug Evelyn Burdecki das Ganze mit Ignoranz und Fassung. Bleibt zu hoffen, dass der Poptitan in den nächsten Folgen etwas mildere Töne anschlägt. (kv)