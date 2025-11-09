DIESES Malheur passierte Evelyn Burdecki ausgerechnet bei einem Date – „War so peinlich“

Für viele Männer wäre ein Date mit Evelyn Burdecki (37) wohl ein Traum – doch für die Reality-TV-Ikone selbst endete eines ihrer Treffen in einem kleinen Desaster. Im RTL-Interview spricht die ehemalige Dschungelkönigin nun ganz offen über ein Erlebnis, das sie bis heute erröten lässt. Eigentlich sollte es ein romantischer Abend werden, doch was dann geschah, war alles andere als filmreif.

Beim vierten Treffen mit einem Mann schien zunächst alles perfekt zu laufen. Nach einem netten Abend landeten die beiden schließlich im Hotelzimmer – doch als das Date sich verabschiedete, nahm die Geschichte eine unerwartet peinliche Wendung. „Ich hab alles vollgefurzt“, gesteht RTL-Bekanntheit Evelyn mit einem Lachen und fügt hinzu: „Das war so peinlich. Ich kriege schon wieder Schweißausbrüche. Es war wirklich schlimm.“

Evelyn Burdecki passierte ein Malheur

Im Interview schildert die TV-Blondine die Szene im Detail: „Ich hätte gedacht, dass der Mann aus dem Hotelzimmer schon rausgegangen ist, weil er hat sich bei mir verabschiedet. Dann bin ich schon mal ins Badezimmer gegangen. Ich habe die Tür auch zuklappen gehört. Da habe ich Gas gegeben und dann bin ich rausgegangen aus der Türe. Und dann stand er da.“ Der Moment, in dem sie merkt, dass er alles gehört haben muss, sei ihr unendlich unangenehm gewesen.

Mit gewohntem Humor nimmt Evelyn Burdecki die Situation inzwischen selbst auf die leichte Schulter. Sie lacht über den Vorfall, auch wenn er ihr damals alles andere als lustig vorkam. „Ich hätte am liebsten im Boden versinken können“, verrät sie.

So muss Evelyns Traummann sein

Mit der großen Liebe hat es trotz der Pannen-Date-Erfahrung bislang nicht geklappt. Doch Evelyn weiß genau, was sie sich wünscht: „Der müsste die Liebe zum Essen haben. Ich möchte keinen Mann haben, der die Salatblätter zählt“, sagt sie. Ein Partner, der auch mal „einen Burger oder Döner mit allem drum und dran“ genießt, wäre für sie ideal.

Ehrlich, humorvoll und authentisch – so zeigt sich Evelyn Burdecki in diesem Interview einmal mehr. Ihr Traummann sollte daher vor allem eines mitbringen: Verständnis für kleine Missgeschicke und die Fähigkeit, gemeinsam zu lachen. Denn wer mit Evelyn durchs Leben geht, sollte wissen: Langeweile ist bei ihr garantiert ausgeschlossen!