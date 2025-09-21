Evelyn Burdecki macht trauriges Geständnis – „Ich wurde beleidigt!“

Evelyn Burdecki sprach kürzlich offen über ihre Entscheidung, Eizellen einfrieren zu lassen. Ihr Grund: „Ich habe noch immer nicht den Richtigen gefunden – und was, wenn es in fünf Jahren zu spät ist?“ Doch ihr Plan, ihre Familienplanung zu entlasten, provozierte teils heftige Kritik und Anfeindungen auf Instagram.

Evelyn Burdecki trotzt Kritik auf Social Media

Die 37-Jährige berichtete bei „BILD100“, dass ihr Babywunsch auf Social Media stark kritisiert wurde. Sie wurde wegen ihres Alters beleidigt. Kommentare wie „Evelyn, du bist viel zu alt für ein Baby! Akzeptiere das!“ sorgten für Ärger. Doch davon lässt sich die Ex-Dschungelkönigin nicht beirren.

Trotz negativer Kommentare bleibt Evelyn Burdecki entschlossen und erklärt: „Das hat mich nur noch stärker gemacht! Ich habe mir dann gesagt: Das ist mein Leben und mein Körper.“ Sie sieht ihr „Social Freezing“ als ein Geschenk an sich selbst und kritisiert den geringen Fokus auf das Thema in der Medizin.

Evelyn Burdecki zeigt sich in neuer Doku

In ihrer kommenden Doku-Serie „Being Burdecki“ möchte sie offen über den Prozess des „Social Freezing“ sprechen. Evelyn Burdecki gibt einen sehr persönlichen Einblick und zeigt ihre emotionale Seite. Sie hofft, dass ihre Geschichte andere Frauen inspiriert. Zudem verrät sie, dass Zwillinge ihr größter Wunsch wären.

