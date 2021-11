In „'Eternals“ geht es so heiß her, wie in noch keinem Marvel-Film zuvor!

„Eternals“ traut sich was – So heiß ist die erste Sex-Szene in einem Marvel-Film

Wer dachte, es gibt im MCU keine ersten Male mehr, der irrt. Der neuste Marvel-Film „Eternals“ ist nicht nur der erste Streifen im MCU, der derart durchwachsen bei den Kritikern ankommt, er ist auch der erste Marvel-Film mit einem offen homosexuellen Charakter.

Doch auch in einer anderen Sache traut sich „Eternals“ etwas, was zuvor im Hause Marvel undenkbar war. Denn hier sehen Fans die erste Sex-Szene in einem Marvel-Film!

>>> Vorsicht, Spoiler! In diesem Artikel verraten wir elementare Details zur Handlung des neuen Marvel-Films „Eternals“. Wenn du dich nicht spoilern lassen willst, solltest du jetzt lieber aufhören zu lesen. <<<

„Eternals“: Welten retten wird zur Nebensache

Die Menschheit vor den monströsen Deviants beschützen, die Explosion der Erde verhindern und die anderen zerstrittenen Eternals ausfindig machen: Die To-Do-Liste von Heldin Sersi (Gemma Chan) ist im neuesten Marvel-Film prall gefüllt.

+++„Eternals“: Plant Marvel HIER schon das nächste Mega-Event nach „Avengers: Endgame“?´+++

Doch all das wird zur Nebenhandlung, geht es in „Eternals“ doch vor allem um die Beziehung der unsterblichen Aliens zueinander. Allen voran die Liebesgeschichte zwischen der empathischen Sersi und Ikaris (Richard Madden), dem stärksten Kämpfer der Eternals.

„Eternals“ erzählt von der unsterblichen Liebe zwischen Ikaris und Sersi

Dass die beiden mehr füreinander empfinden als die geschwisterliche Liebe, die den Rest ihrer Artgenossen miteinander verbindet, wird bereits in der ersten Szene des Films klar, als die unsterblichen Aliens von ihrem Raumschiff auf eine noch junge Erde blicken.

Eternals

der 26. Film im MCU

Kinostart: 5. November 2021

Laufzeit: 157 Minuten

Darsteller: Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harrington, Kumail Nanjani

Regie: Chloè Zhao

Während in der Gegenwart jedoch die Beziehung der beiden längst Geschichte ist, bekommt der Zuschauer in Flashbacks nicht nur Gelegenheit zu sehen, wie die Eternals der Menschheit beim Aufbau der Zivilisation helfen, sondern auch, wie sich die Liebe zwischen Sersi und Ikaris festigt.

„Eternals“ überrascht mit der ersten Sex-Szene im MCU!

All das findet seinen Höhepunkt in der Wüste des alten Mesopotamiens 5000 v. Chr., als es zwischen den beiden Hauptfiguren zu einer heißen Nacht in der Wüste des heutigen Iraks kommt, die in der ersten Marvel-Sex-Szene überhaupt gipfelt!

Marvel Eternals Trailer

Obwohl nie mit Reizen gegeizt wurde, sondern im Gegenteil schon häufig mit den durchtrainierten und sexy Körpern der männlichen und weiblichen Schauspieler im MCU geprotzt wurde – etwa mit Black Widows (Scarlett Johannsons) hautengem Lederoverall oder Thors (Chris Hemsworth) Muskeln – wurde es noch nie so explizit wie in „Eternals“.

„Eternals“ traut sich mehr als alle 26 Marvel-Filme davor

Zwar konnte man sich auch vorher denken, dass Tony Stark (Robert Downey Jr.) mit seinen diversen weiblichen Bekanntschaften im Bett nicht nur Monopoly gespielt hat, gezeigt wurde das jedoch noch nie.

In „Eternals“ lassen es die Figuren prompt so richtig krachen: Hier verfolgt der Zuschauer eine Liebelei bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages.

„Eternals“: Nach der heißen Nacht folgt der Verrat

Doch ist die heiße Nacht in der Wüste ist kein bloßer Fanservice. Diese Szene soll die Ernsthaftigkeit der Beziehung zwischen Ikaris und seiner Sersi unterstreichen, nur um den großen Plottwist des Films später noch niederschmetternder zu machen.

+++„Venom: Let There Be Carnage“: Enttäuschende Fortsetzung – doch DIESER Moment lässt die Marvel-Fans jubeln+++

Denn wie sich herausstellt, ist Ikaris derjenige, der die Eternals-Anführerin Ajak umgebracht hat, weil diese die Menschheit nicht ihren Herren, den allmächtigen Celestials, opfern wollte. Eine Position, die auch Sersi vertritt, weshalb Ikaris und Sersi plötzlich auf zwei gegenüberliegenden Seiten stehen.

Der Verrat verletzt Sersi stark, doch am Ende wählt sie mit ihren Geschwistern den Kampf gegen den Verräter Ikaris. Seinen Plan, die Erde zu zerstören, will die Truppe um jeden Preis durchkreuzen. Wie sie selbst im Film sagt, werden ihr immer die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit bleiben. Was den Marvel-Fans bleibt, sind die Bilder einer feurigen Liebes-Szene, wie sie das MCU nie zuvor erlebt hat. (kk)