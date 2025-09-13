ESC-Streit spitzt sich zu – Irland sendet klare Botschaft

Vor dem Eurovision Song Contest (ESC) 2026, der in Wien stattfinden soll, entfacht ein kontroverses Thema erneut Diskussionen. Dabei steht die Teilnahme Israels im Fokus, die besonders von der irischen Rundfunkanstalt RTÉ angeprangert wird. Bereits in den letzten Jahren überschatteten politische Spannungen den Musikwettbewerb.

Doch die jüngste Ankündigung aus Irland, den ESC bei Israels Teilnahme zu boykottieren, sorgt für viel Aufmerksamkeit. Das Thema gewinnt zunehmend internationale Brisanz und könnte den Musikwettbewerb stark beeinflussen.

ESC-Boykott aus Irland angedeutet

RTÉ, die irische Rundfunkanstalt, droht, auf eine Teilnahme am ESC zu verzichten, sollte Israel weiterhin zum Wettbewerb zugelassen werden. Die Entscheidung begründet RTÉ mit der Lage im Gazastreifen. „RTÉ ist der Ansicht, dass eine Teilnahme Irlands angesichts des anhaltenden und entsetzlichen Verlusts von Menschenleben im Gazastreifen unvertretbar wäre“, erklärte der Sender einem Bericht von „ntv“ zufolge. Diese Ankündigung hebt sich deutlich von der bisherigen Kritik anderer Länder wie Spanien oder Belgien ab, die Israels Beteiligung ebenfalls infrage gestellt hatten.

RTÉ geht mit dieser Aussage weiter als bloße Kritik zu äußern. Der irische Sender verweist auf gezielte Tötungen von Journalisten und die Einschränkung der Pressefreiheit im Gazastreifen. Eine endgültige Absage Irlands an den ESC wird laut RTÉ jedoch erst fallen, wenn die European Broadcasting Union (EBU) Israels Teilnahme offiziell bestätigt. Auch Spanien erwägt den Rückzug, falls Israel nicht ausgeschlossen wird. Kulturminister Ernest Urtasun erklärte dem staatlichen TV-Sender RTVE, dass auch Spanien gegebenenfalls über einen Rückzug nachdenken müsse, wenn dies nicht geschehen sollte.

Konflikte in den letzten Jahren

Bereits in den vergangenen Jahren war der ESC zunehmend durch den israelisch-palästinensischen Konflikt beeinflusst. So gab es 2024 in Malmö Proteste gegen die israelische Teilnahme. Ebenso sorgten 2025 in Basel Künstler für Debatten, indem sie klar Stellung bezogen. Diese Entwicklungen zeigen, wie stark der ursprünglich unpolitische Musikwettbewerb inzwischen durch globale Konflikte geprägt wird. Der angekündigte Boykott Irlands verdeutlicht die wachsenden Spannungen, die den ESC in eine schwierige Position bringen.

Die angekündigte Entscheidung Irlands, den ESC 2026 aufgrund der Beteiligung Israels möglicherweise zu boykottieren, könnte Signalwirkung haben. Die Europäische Rundfunkunion steht vor einer heiklen Aufgabe, bei der die Balance zwischen kultureller Vielfalt und politischen Spannungen gewahrt werden muss. Der ESC, der einst für Zusammenhalt und Musik stand, wird zunehmend zur Plattform für politische Auseinandersetzungen.

