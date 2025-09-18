ESC-Vorentscheid 2026: SWR gibt erste Einblicke!

Am Mittwoch (17. September) wurde es offiziell: Stefan Raab wird beim kommenden ESC-Vorentscheid keine Rolle spielen. Die ARD richtet das Event ohne den Entertainer und auch ohne RTL aus.

Doch was bedeutet das für den deutschen Vorentscheid für den neuen ESC in Österreich? Und welche Veränderungen kommen jetzt auf die Musikfans zu?

ESC 2026: Diese Details sind bereits bekannt

Es ist schon fix, dass das große deutsche Musikevent Ende Februar 2026 im Ersten ausgestrahlt wird. Bis zum Oktober 2025 können Künstler-Song-Kombinationen mitgeteilt werden. Jahrelang lag der Vorentscheid in der Verantwortung des NDR, nun wird der SWR dies übernehmen.

++ auch für dich interessant: ESC 2026 in Österreich – Entscheidung ist endlich gefallen ++

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt die SWR-Pressestelle: „Mit welchen Partnern eine deutsche Vorauswahl für die ARD umgesetzt wird, steht noch nicht fest. ARD und RTL waren dazu im Gespräch und haben sich gemeinsam entschieden, für den ESC-Vorentscheid 2026 nicht zu kooperieren.“

Die genauen Hintergründe? Ungewiss. Klar ist, dass der Sender eine feststehende Zusammenarbeit zeitnah bekannt geben wird. Doch was kommt auf die Musikfans zu? Wird es Veränderungen am Konzept des ESC-Vorentscheids geben?

Ausgewiesene Musikexperten und Chancen für Newcomer

„Die erste Vorauswahl für mögliche ESC-Acts entsteht im direkten Austausch mit Expertinnen und Experten aus der professionellen Musikszene – es gibt keinen offenen Bewerbungsaufruf“, heißt es. Somit wird es wie auch schon zuvor eine interne Vorauswahl geben.

Die Bekanntheit der Acts spielt dabei nur eine Nebenrolle. So sollen ebenfalls Newcomer ihre Chance bekommen. Weitere Details stehen aktuell noch aus. Doch man ist darauf bedacht, die Musikfans auf den offiziellen deutschen ESC-Kanälen stets auf dem Laufenden zu halten. Zudem freue man sich immer über Anregungen und Feedback.





