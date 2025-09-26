ESC-Ausschluss von Israel? Ihr führt den Wettbewerb ad absurdum

Der ESC soll unpolitisch sein. Politische Texte, Reden oder gar Gesten sind streng verboten. Doch ist die Maßnahme, die die Europäische Rundfunkunion EBU vorschlägt, nicht das krasse Gegenteil von dem, was sich der größte Musikwettbewerb selbst auf die Fahnen schreibt?

Was war geschehen? Mehrere Teilnehmer-Länder, darunter Spanien, die Niederlande, Irland oder Slowenien drohen mit dem Boykott des ESC, wenn Israel im kommenden Jahr in Österreich antreten dürfe. Das Land, das 2025 mit seiner Sängerin Yuval Raphael angetreten war und den zweiten Platz erringen konnte, soll vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Bereits 2024 und 2025 hatte es wegen des Krieges in Gaza Proteste gegen Israel gegeben. Sängerin Yuval Raphael wurde bei ihrem Auftritt ausgepfiffen.

Wird Israel vom ESC ausgeschlossen?

Nun scheint es, als gebe die EBU den Protesten nach. In einer außerordentlichen Sitzung sollen die Mitglieder abstimmen. „Wir können bestätigen, dass der Vorstand der Europäischen Rundfunkunion einen Brief an die Generaldirektoren aller unserer Mitglieder geschickt hat, in dem er sie darüber informiert, dass eine Abstimmung über die Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung der EBU-Generalversammlung stattfinden wird, die Anfang November online abgehalten wird“, so die EBU gegenüber der dpa. Dass es sich dabei konkret um Israel handeln könne, ließ man offen. Der Schluss jedoch liegt nahe.

Es wäre ein Armutszeugnis der European Broadcasting Union, wenn man die Teilnahme Israels überhaupt infrage stellt. Man muss und darf nicht gutheißen, was sich derzeit im Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina abspielt. Von keiner Seite. Und man darf und muss auch die Politik von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kritisieren. Ebenso müssen die humanitären Zustände in Gaza kritisiert werden. Und klar ist auch: Das Leid der Menschen in Nahost ist viel größer und bedeutender als ein Musikwettbewerb.

Doch das, was hier geschehen könnte, nämlich der Ausschluss Israels vom ESC, wäre ein Schlag ins Gesicht derer, die den Gedanken des ESC so lieben. Der ESC ist ein Wettbewerb der Einheit und Solidarität, der Liebe und Freude. Ein Wettbewerb der Vielfalt, der die Nationen verbinden soll. Israel auszuschließen ist kein politisches Signal, es ist eine moralische Bankrotterklärung. Eine, die keinem hilft, sondern die Gräben nur weitet. Und den Grundgedanken des ESC vollends ad absurdum führt.