ESC-Vorentscheid: Gänsehaut pur – „Dieses Lied ist nur für Dich!“

Vielfalt – die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen wird selten so groß geschrieben wie beim ESC! Ursprünglich ins Leben gerufen wurde dieser Wettbewerb 1955 als Friedensprojekt in einem Europa, das Kriege und Konflikte durchgemacht hat. Auch heute bietet der ESC jedem eine Bühne – unabhängig von Musikgenre, Sprache oder gar Aussehen!

Diese Vielfältigkeit gibt es jedoch keinesfalls erst am 18. Mai beim ESC in Basel. Auch der deutsche Vorentscheid deckt sämtliche Genres und Charaktere ab – von Metal und Rock bis hin zum Mischpult ist alles mit dabei. Ein Auftritt bewegt die Zuschauer beim finalen Vorentscheid am Samstagabend (1. März) mit einer Botschaft jedoch ganz besonders.

ESC-Vorentscheid: SIE sorgen Überraschung am Abend

Sie sind das Parade-Beispiel dafür, dass man Menschen nicht nach ihrem Äußeren bewerten kann – „Feuerschwanz“. Die Mittelalter-Rock und Metal-Band punkten mit Ritter-Kostümen und einer kraftvollen Performance. Doch im finalen Vorentscheid vom ESC präsentieren sie sich nun von einer ganz anderen Seite.

Noch bevor sie ihren Cover-Song „I See Fire“ anstimmen, ergreift Frontman Ben die Chance, um etwas loszuwerden. Plötzlich wird es total emotional: „Wir widmen diesen Song einem besonderen Menschen. Lieber Felix, du warst von Anfang an dabei. Du standest hinter dem Mischpult und wir haben uns das letzte Mal im Dezember gesehen. Und eine Woche später bist du von uns gegangen: Dieses Lied ist nur für Dich!“

ESC-Vorentscheid: Harte Schale, weicher Kern

Aber wen genau meint er damit eigentlich? Der Felix, von dem der Feuerschwanz-Frontmann hier spricht, war als Tontechniker mit der Band auf Tour. Er hat die Band von klein auf begleitet und ist die Erfolgsleiter gemeinsam mit ihnen Stück für Stück hinaufgestiegen.

Diesen schmerzlichen Verlust verkünden sie bereits im Dezember 2024 auf ihrem Instagram-Account. Dort heißt es unter anderem: „Der Verlust schmerzt unglaublich und ist nicht in Worte zu fassen. Felix wird auch weiterhin in unseren Herzen weiter leben und für immer ein Teil von Feuerschwanz bleiben.“ So begleitet er sie nun zwar nicht mehr physisch an diesem Abend, ist in ihren Herzen aber trotzdem immer mit dabei.

Auch wenn es für die Band am Musikabend das vorzeitige Aus bedeutet und sie nicht unter die Top5 gewählt werden.

Du hast den ESC-Vorentscheid verpasst? Die komplette Sendung kannst du in der ARD-Mediathek jederzeit kostenlos streamen.