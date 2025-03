Stefan Raab: Kurz nach „Chefsache ESC“ erreicht RTL die Jubel-Nachricht

Stefan Raab ist zurück! Nachdem sich der Showmaster jahrelang aus dem Rampenlicht verabschiedet hatte, meldete er sich erst vor wenigen Monaten zurück – und mischt jetzt direkt den Eurovision Song Contest auf. Denn der Entertainer hat sich nichts Geringeres vorgenommen, als Deutschland beim ESC wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.

„Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ lautet seine Mission. Am Samstagabend (22. Februar) wurde in der großen Halbfinal-Show auf RTL um den Einzug ins Finale gekämpft. Doch konnten die Zuschauer in den Bann der Music-Acts gezogen werden?

Halbfinale bei „Chefsache ESC 2025“

Bevor das Publikum in den kommenden Wochen den deutschen Vertreter für den Eurovision Song Contest in Basel bestimmt, gab es am Samstagabend die nächste große Probe: Welche Songs und Künstler haben das Zeug zum ganz großen Hit? Die Antwort: Viele! Die dritte Live-Show von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ konnte mit spektakulären Auftritten punkten und sorgte für Top-Quoten.

Bis zu 2,29 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten im Halbfinale auf RTL ein, durchschnittlich 1,81 Millionen verfolgten das Spektakel. Der Marktanteil: 8,5 Prozent. Doch damit nicht genug – bei den Jüngeren war die Raab-Show der absolute Quoten-Garant!

Nach „Chefsache ESC 2025“ knallen die Sektkorken

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das Format satte 16,2 Prozent Marktanteil – damit sicherte sich „Chefsache ESC 2025“ nach der Tagesschau den Primetime-Sieg in der werberelevanten Zielgruppe. Auch die 14- bis 59-Jährigen waren begeistert: Hier stand ein Marktanteil von 13,2 Prozent zu Buche.

+++„Chefsache ESC 2025“: Zuschauer kochen kurz nach Start vor Wut – „Fremdschämen pur“+++

Kurzum: RTL hat mit Stefan Raabs ESC-Vorentscheid einen echten Volltreffer gelandet. Doch es waren nicht nur die Quoten, die für Begeisterung sorgten – auch die musikalischen Acts konnten überzeugen.

Mehr News rund um den ESC:

Neun Künstler haben sich in das große Live-Finale von „Chefsache ESC 2025“ am 1. März in der ARD gesungen und getanzt. Wer von ihnen wird Deutschland beim ESC vertreten? Diese Kandidaten stehen noch im Rennen: Moss Kena, Julika, Benjamin Braatz, COSBY, Abor & Tynna, Feuerschwanz, LEONORA, LYZA und The Great Leslie.