Stefan Raab: Kurz vor „Chefsache ESC“ – Fans haben einen klaren Favoriten

Der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2025 geht in die heiße Phase! Wer wird Deutschland beim ESC in Basel vertreten? Die Auswahlshow „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ mit Stefan Raab verspricht Antworten. Während sich 24 Acts durch die Vorrunden gekämpft haben, geht es heute Abend im Halbfinale um den Einzug ins große Finale.

Seit RTL die Vorrunden-Auftritte auf YouTube online gestellt hat, sorgt ein Act jedoch für besonders viel Aufsehen und sammelt Klicks in Rekordtempo. Steht ein Favorit für die Fans also schon lange fest?

ESC: Es wird ernst!

Die Mittelalter-Rock-Band „Feuerschwanz“ hat mit ihrer Metal-Version des 2003er-Hits „Dragostea Din Tei“ auf YouTube einen regelrechten Hype ausgelöst. Ihr Video hat bereits über 350.000 Klicks gesammelt – fast so viele Abonnenten wie RTL selbst auf der Plattform hat, wie die „Bild“ zusammenfasst.

Samstagabend (22. Februar) steigt das Halbfinale von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ live auf RTL. 14 Acts präsentieren erstmals ihre potenziellen Eurovision-Songs – bislang waren nur Coversongs erlaubt. Neun von ihnen werden ins Finale am 1. März einziehen. Doch darüber entscheidet nicht das Publikum, sondern die Jury rund um Stefan Raab, Elton, Yvonne Catterfeld und Gastjuror Max Giesinger.

Doch hat „Feuerschwanz“ mit ihrem Hype im Netz bereits den Sieg sicher?

ESC: Fan-Reaktionen sprechen Bände

Im Vergleich: Die Konkurrenz von „Feuerschwanz“ dümpelt aktuell auf YouTube bei rund 10.000 bis 40.000 Aufrufen herum. Ein deutlicher Unterschied zur Band aus dem Raum Erlangen. Damit scheinen Fans beim ESC einen klaren Favoriten zu haben.

In den Kommentaren auf YouTube sammeln sich bereits Reaktionen wie „‚Feuerschwanz‘ hat das Publikum aus ihrem Tiefschlaf geweckt“ oder „‚Feuerschwanz ‚wäre definitiv was Besonderes auf dem ESC.“ Doch auch vor kritischen Stimmen bleibt die Band nicht verschont. So äußert sich ein User folgendermaßen: „Hab im ersten Moment gedacht, das darf nicht wahr sein…“

Das Halbfinale läuft Samstagabend, den 22. Februar, ab 20.15 Uhr auf RTL und im Livestream auf RTL+. Das Finale gibt es in der ARD zu sehen. Dort wird am 1. März allein das Publikum bestimmen, wer Deutschland beim ESC in Basel vertritt. Ob sich der aktuelle Favorit durchsetzen kann oder doch eine Überraschung wartet? Die Entscheidung liegt dann in den Händen der Zuschauer!