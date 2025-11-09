ESC 2026 in Wien: Sind das die neuen Moderatoren?

Im Mai 2025 erlebte Europa ein ESC-Spektakel der Extraklasse. Vor über 100 Millionen Zuschauern moderierten Hazel Brugger, Sandra Studer und Michelle Hunziker den Event in Basel.

Vor allem Brugger genoss die Show und brachte sich selbstbewusst für die Moderation des ESC 2026 ins Gespräch. Doch der österreichische Sender ORF plant laut „Blick“ angeblich, lokale Stars ins Rampenlicht zu stellen.

Moderieren SIE den ESC 2026?

Schon einmal führten drei Frauen durch den Song Contest. Beim ESC 2015 in Wien sorgte Conchita Wurst als Co-Moderatorin für Furore. Im kommenden Jahr soll der ORF jedoch auf einen anderen Ansatz setzen, wie „Blick“ berichtet.

Das Moderatorentrio soll aus zwei Männern und einer Frau bestehen. Die Erste im Bunde soll Victoria Swarovski sein. Die Moderatorin trat bereits 2009 ins Musikbusiness ein und eroberte 2016 die Tanzfläche als Siegerin bei „Let’s Dance“. Seit 2018 moderiert sie die Show selbst. Ob sie trotz ESC-Engagement im Mai die kommende „Let’s Dance“-Staffel moderieren wird, steht noch in den Sternen.

Spekulationen zum ESC 2026

Neben Victoria Swarovski könnten sich Fans auf ein bekanntes Gesicht freuen: Andi Knoll. Der erfahrene ESC-Kommentator begleitet Österreich seit 1999 durch den Song Contest. Neben dem ESC moderiert Knoll regelmäßig Formate wie „Dancing Stars“ und ist beim Wiener Opernball im Einsatz.

Für Überraschung würde jedoch die Wahl von Philipp Hochmair als Moderator sorgen. Der Schauspieler, bekannt aus „Vorstadtweiber“, brillierte auch als „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bestätigt sind die drei Namen noch nicht. Der ORF hält sich zur offiziellen Besetzung des Moderatorenteams zurück. Sprecher Roman Horacek erklärt: „Spekulationen über die Moderation und eine brodelnde Gerüchteküche gehören zum Song Contest wie die Eurovisions-Fanfare.“

Ungewiss ist zudem, welcher Künstler die Schweiz 2026 vertreten wird. Klar ist jedoch: Der ESC 2026 findet am 12., 14. und 16. Mai in Wien statt und verspricht erneut eine Show der Superlative.