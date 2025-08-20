ESC-Fans wutentbrannt – Grund ist eine große Änderung

Zur 70. Ausgabe des ESC hat die EBU (European Broadcasting Union) ein neues Logo präsentiert. Viele Fans reagieren jedoch mit Ablehnung. Während Österreich noch über die Moderation diskutiert – Gerüchten zufolge soll Victoria Swarovski im ESC-Rennen sein –, sorgt diese grafische Veränderung bereits für hitzige Debatten innerhalb der Musik-Community.

ESC-Direktor Martin Green erklärt auf der Eurovision-Homepage: „Beim Eurovision Song Contest ging es schon immer um Entwicklung – musikalisch, kulturell und kreativ.“ Das neue Logo solle 70 Jahre ESC würdigen und gleichzeitig eine moderne Zukunft einläuten. Damit verknüpft die EBU Tradition und Fortschritt.

ESC feiert Jubiläum mit neuem Logo

Für das Re-Design wurde eine eigens entwickelte Schrift namens „Singing Sans“ vorgestellt. Das ikonische Herz bleibt im Logo erhalten und ersetzt weiterhin das „V“ in „Eurovision.“ „Unser Brand-Refresh ist mutig, verspielt und voller Herz – genau wie der Contest selbst“, betont Green. Die Fans zeigen sich auf Instagram jedoch empört.

„Wir sind nicht auf dem Disney-Kanal, das ist kein Wettbewerb für Kinder“, schreibt ein Nutzer. Andere fragen, warum man etwas verändere, das gar nicht kaputt sei. Viele vermissen die Wiedererkennbarkeit des alten ESC-Designs.

ESC-Logo sorgt für Fan-Proteste

Laut Beobachtern fallen rund 95 Prozent der Kommentare negativ aus. „Wie konntet ihr nur denken, dass das für einen ernsthaften, professionellen und ikonischen Wettbewerb angemessen aussieht?“, kritisiert ein ESC-Fan. Damit wirkt die ESC-Neuauflage für viele eher wie ein Rückschritt.

Positives Feedback bleibt dagegen selten. Dennoch erhielt der Instagram-Post zum neuen ESC-Logo über 27.500 Likes. Ein kleiner Trost für die Verantwortlichen, die sich von dem Re-Design eigentlich eine klare Markenstärkung versprochen hatten.

