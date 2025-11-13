ESC-Hammer für 2026: Nicht-europäisches Land will antreten

Der Eurovision Song Contest (ESC) sorgt jedes Jahr für Schlagzeilen. Fans fiebern den spektakulären Shows entgegen und Länder aus ganz Europa und darüber hinaus kämpfen um den Sieg. Sängerinnen und Sänger, schrille Outfits und internationale Bühnenmagie ziehen Millionen Zuschauer in den Bann. Jetzt gibt es Neuigkeiten aus Nordamerika.

Kanada denkt ernsthaft über eine Teilnahme am ESC 2026 nach. Im Entwurf für den kanadischen Staatshaushalt taucht eine entsprechende Passage auf, die die Möglichkeit einer Bewerbung prüfen soll, wie der „Guardian“ schreibt. Würde Kanada mitmachen, wäre es nach Australien, Armenien, Aserbaidschan, Georgien und Israel das nächste nicht-europäische Land beim ESC.

Kanada liebäugelt mit ESC-Teilnahme

Der kanadische Finanzminister François-Philippe Champagne unterstützt das Vorhaben ausdrücklich. Gegenüber der britischen Zeitung erklärt er: „Ich denke, es ist eine Plattform, auf der Kanada glänzen kann.“ Für ihn stärkt eine ESC-Teilnahme die nationale Identität und fördert Kanadas Kunst- und Filmbranche.

Auch Premierminister Mark Carney zeigt sich offen. Er nannte Kanada „das europäischste aller nicht-europäischen Länder“ und scheint eine ESC-Beteiligung zu befürworten. Die Idee findet damit Rückhalt auf höchster politischer Ebene. Kunst- und Medienexperten sehen darin zudem eine Chance, kanadische Musik international zu präsentieren.

Weg für ESC-Teilnahme soll geebnet werden

CBC/Radio Canada könnte den Weg für Kanada ebnen. Der staatliche Sender ist assoziiertes Mitglied der Europäischen Rundfunkunion (EBU) – ähnlich wie Australien vor 2015. Martin Green, ESC-Direktor, bestätigt: „Das Gespräch mit CBC/Radio-Canada befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, und wir freuen uns darauf, den Austausch fortzusetzen.“

Bereits eine Kanadierin hat ESC-Geschichte geschrieben: Céline Dion gewann 1988, allerdings für die Schweiz. Der ESC hat also längst eine Verbindung zu Kanada.

Eine kanadische ESC-Teilnahme würde die Musikszene des Landes auf ein neues Level heben. Fans in Kanada und weltweit dürften gespannt sein, ob der Traum vom ESC-Triumph bald Wirklichkeit wird.