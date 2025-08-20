ESC 2026 in Österreich – Entscheidung ist endlich gefallen

Der ESC kehrt 2026 nach Österreich zurück. Zuletzt war das 2015 der Fall, als Conchita Wurst mit „Rise like a Phoenix“ den Wettbewerb nach Wien holte. Elf Jahre später ist die Hauptstadt erneut Gastgeberin – diesmal dank JJ, der beim ESC 2025 in Basel gewann.

Am Mittwoch, dem 20. August, wurde das Geheimnis pünktlich um 8.15 Uhr gelüftet. Die Verkündung erfolgte zeitgleich in der Radiosendung „Ö3-Wecker“, in „Guten Morgen Österreich“ (ORF2) sowie auf dem YouTube-Kanal der European Broadcasting Union (EBU). ORF-Generaldirektor Roland Weißmann erklärte: „Der kommende ESC wird am 16. Mai in Wien stattfinden.“

ESC findet 2026 in Wien statt

Damit ist klar: Die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest steigt erneut in der österreichischen Bundeshauptstadt. Der ORF bestätigte offiziell Wien als Austragungsort. Elf Jahre nach dem letzten ESC in der Metropole bietet die Stadt wieder Bühne, Show und Feierlaune für Fans aus aller Welt.

Wien setzte bei seiner Bewerbung auf Erfahrung, Infrastruktur und rund 2 Millionen Einwohner. Das Motto lautete „Europe, shall we dance?“ („Europa, sollen wir tanzen?“). Innsbruck versuchte dagegen, mit seiner alpinen Kulisse zu punkten und warb mit dem Slogan „Together on Top“ („Zusammen ganz oben“).

Mehrere Städte kämpften um ESC-Austragung

Auch andere Städte meldeten Interesse an. Graz und St. Pölten bewarben sich, ebenso träumte der 8.000-Einwohner-Ort Oberwart vom ESC. Bürgermeister Georg Rosner warb öffentlich für seine Gemeinde. Wels und Linz diskutierten sogar eine gemeinsame Austragung. Salzburg und Klagenfurt winkten hingegen früh ab.

Am Ende blieb eine knappe Entscheidung zwischen Innsbruck und Wien. Innsbruck bot spektakuläre Bergkulisse, doch Wien überzeugte mit Kapazität, ESC-Erfahrung und internationaler Strahlkraft. Deshalb wird die Hauptstadt 2026 Schauplatz des größten Musikwettbewerbs der Welt.

