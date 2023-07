ESC 2024: Jetzt ist’s offiziell! Schweden kündigt Comeback an

Die Hoffnung war groß, dass mit „Lord of the Lost“ 2023 endlich wieder der deutsche ESC-Erfolg zurückkommen könnte. Immerhin zeigte sich sogar „Eurovision Song Contest“-Siegerin Conchita Wurst im Interview mit dieser Redaktion ganz begeistert von der Rock-Band aus Hamburg.

Ihr prominenter Fan brachte der Gruppe am Ende aber auch nicht den erhofften Gewinn. Ganz im Gegenteil, Deutschland fand sich wieder mal auf dem letzten Platz in der Tabelle ein. Dafür konnte sich Sängerin Loreen bereits zum zweiten Mal über den ESC-Sieg freuen. Seit Mai steht damit fest, 2024 findet der „Eurovision Song Contest“ (wieder mal) in Schweden statt. Seit Freitag (7. Juli) ist klar, dass es hier jetzt ein Comeback geben wird.

ESC 2024: Hier findet der Schweden-Contest statt

Mit der Gewissheit um einen erneuten ESC in Schweden, kam bei vielen gleich die Hoffnung auf ein ABBA-Comeback auf. Immerhin machte die Gruppe ihre Teilnahme bei der Musikshow weltweit bekannt, da wäre ein Auftritt in ihrer Heimat nur verständlich. Doch die erhoffte Zusage blieb bislang aus. Band-Mitglied Benny Andersson machte bereits deutlich, dass es sich bei diesem Gedanken eher um eine Wunschvorstellung handle.

Comeback-News gibt’s dieser Tage aber trotzdem aus Schweden. Und zwar in Sachen Standort. Veranstaltet werden soll der Wettbewerb nämlich in der Stadt Malmö. Langjährige Fans werden sich erinnern – Malmö war bereits zweimal Austragungsort für den ESC.

Schweden geben ESC-Termin bekannt

Für alle, die rechtzeitig Tickets für das Mega-Event erwerben wollen, dürfte diese Info längst überfällig gewesen sein. Übrigens: Für Gewinnerin Loreen wird 2024 eine besondere Form des Nachhausekommens sein. Denn auch 2013, dem Jahr nachdem die Sängerin zum ersten Mal den Pokal eingeheimst hatte, fand die Show in Malmö statt.

„Malmö ist eine kreative Stadt mit einem reichen Kulturleben, die auf eine nachhaltige Weise ein Musikfest für ganz Europa erschaffen kann“, erklärte jetzt die Chefin des schwedischen Senders SVT, Hanna Stjärne. Ein genaues Datum steht übrigens auch schon fest. Live auf Sendung gehen, soll das große ESC-Finale am 11. Mai 2024.