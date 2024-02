ESC: Nach Israel-Diskussionen – auch Deutschland muss Song ändern

Der ESC 2024 ist noch nicht einmal gestartet und schon sind die Diskussionen groß. Werden wir wieder Letzter? Kann uns Isaak aus dem Tal der Tränen führen? Doch auch fernab des deutschen Starters ist der Gesprächsbedarf groß. Steht doch der israelische Beitrag unter Prüfung der Europäische Rundfunkunion (EBU).

Der Grund: Der Song „October Rain“ der israelischen Künstlerin Eden Golan soll politische Botschaften enthalten. Diese sind beim ESC untersagt, im schlimmsten Fall droht Golans Song ein Ausschluss.

ESC 2024: Isaak muss seinen Song umschreiben

Genau heißt es im Regelwerk des Eurovision Song Contest: „Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur sind während des Contests untersagt. Dies gilt ebenso für Texte oder eine Bühnenshow, die den Wettbewerb allgemein in Misskredit bringen könnten oder Werbung für Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen machen.“

Ein Problem, das auch Deutschland betreffen könnte. Weniger wegen politischer Botschaften, die sind in seinem Lied „Always on the run“ beim besten Willen nicht zu finden, allerdings sorgt ein kleines Wort für Aufsehen. Singt der 28-Jährige doch an einer Stelle: „No one gives a shit about what’s soon to come“. Und ja, es ist das Wort „shit“, was auf der großen Bühne in Malmö keinen Platz hat.

DAS will Isaak in Malmö singen

Ein Punkt, der Isaak durchaus bewusst ist, wie er kurz nach seinem Sieg beim deutschen Vorentscheid verriet: „Da kommt dann irgendwie so ein ’shhh‘, oder so. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert. Das kriegen wir hin, kein Problem.“

Problem gelöst. Ob das auch beim israelischen Beitrag so leicht wird, sei einmal dahingestellt. Heißt es doch in dem Text: „Dancing in the storm. We got nothing to hide. Take me home and leave the world behind. And I promise you that never again: I’m still wet from this October rain.” Zu deutsch: Wir tanzen im Sturm. Wir haben nichts zu verbergen. Bring mich nach Hause und lass die Welt hinter dir. Und ich verspreche dir: Ich bin noch immer nass von diesem Oktoberregen. Worte, die man, sofern man möchte, auf das schreckliche Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 beziehen kann.