ESC 2023: Klatsche für Ikke Hüftgold – DAS klingt nicht gut

Er gehört zu den absoluten Favoriten beim deutschen Vorentscheid für den ESC 2023 in Liverpool: Ikke Hüftgold. Der Ballermann-Star, der mit seinem Song „Lied mit gutem Text“ die Qualifikation für den größten Musikwettbewerb Europas schaffen will, wäre der erste Party-Schlager-Künstler der für Deutschland anträte.

Doch in den sozialen Medien hagelt es Kritik für Ikke Hüftgold. Mit ihm würde Deutschland sich beim ESC 2023 blamieren heißt es da. Andere kündigten gar einen Boykott an, würde der Ballermann für Schwarz-Rot-Gold singen. Und auch Schlagerstar Nino de Angelo scheint nicht von der Eignung des 46-Jährigen überzeugt. Im Gegenteil.

Nino de Angelo macht Ikke Hüftgold wenig Hoffnung

„Bei allem Respekt Hüftgold gegenüber, der wirklich viel Erfolg hat, so sehe ich ihn dort aber einfach nicht“, so der „Jenseits von Eden“-Sänger gegenüber der Deutschen Presseagentur. De Angelo weiter: „Bei einer weltweiten Veranstaltung wie dem ESC tun wir uns damit keinen Gefallen und ich schätze, er würde auf einem der letzten Plätze landen – so meine Prognose.“

Eine Meinung, die durchaus diskutabel ist. So konnte Deutschland mit „ausgefallenen“ Acts, wie es Ikke Hüftgold einer wäre, bislang immer punkten. Man denke nur an Stefan Raab, der im Jahr 2000 in Stockholm mit dem Song „Wadde hadde dudde da?“ einen hervorragenden fünften Platz belegen konnte.

Oder Guildo Horn, der zwei Jahre vor Raab in Birmingham mit seinem Lied „Guildo hat euch lieb“ einen starken siebten Platz erreichte. Beide Künstler unterscheiden sich nicht so stark von dem, was Ikke Hüftgold am Freitag in Köln anbieten möchte. Es wird also spannend bleiben. Schließlich kann sich auch die Konkurrenz sehen lassen.

Mit „Frida Gold“ aus Hattingen und „Lord of the Lost“ stehen noch zwei starke Mitbewerber auf der neun Acts starken Liste. Dazu kommen noch „Will Church“, „Patty Gurdy“, „Trong“, „Lonely Spring“, „Anica Russo“ und „Rene Miller“.