ESC 2023: Drama nimmt seinen Lauf – Fans verlieren jede Hoffnung

Es ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Am Samstagabend (13. Mai 2023) treten Musiker aus 26 Ländern gegeneinander an, um den Sieger des ESC 2023 zu ermitteln. Für Deutschland wird die Rockband „Lord of the Lost“ an den Start gehen.

Wie „Lord of the Lost“ abschneiden und welch skurrile Momente den ESC 2023 bestimmen, liest du in unserem Liveblog.

19.30 Uhr: Viel wird gemunkelt vor dem ESC-Finale in Liverpool. Wird Deutschland in diesem Jahr ausnahmsweise mal nicht Letzter? Kann die Schwedin Loreen ihren ESC-Triumph von 2012 wiederholen und was genau ist eigentlich mit dem kroatischen Act „Let 3“ los?

Noch mehr als das interessiert aber vor einem ESC-Finale traditionell die Startreihenfolge. Schließlich kann diese den Wettbewerb maßgeblich beeinflussen. Acts, die irgendwo in der Mitte der Veranstaltung auftreten, haben es schwerer, zu gewinnen, als Künstler, die ganz am Ende spielen. Verständlich, schließlich geht man inmitten der Show auch gerne mal ein Bierchen trinken oder seine Notdurft verrichten, da ist der ein andere Künstler schnell übersehen.

ESC-Fans sind sich uneinig

Für Deutschland dürfte es also schwer werden. „Lord of the Lost“ treten an Position 21 von 26 an. Viele Fans bei Twitter scheinen von daher schon alle Hoffnung verloren zu haben, bevor Sänger Chris Harms auch nur eine Strophe gesungen hat.

„Warum nehmen wir an dem Quatsch überhaupt noch teil? Mit unseren musikalischen Ergüssen taugen wir eher als Maulwurfsschreck“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Zero Points wie immer. Lasst dieses peinliche Desaster endlich sein.“

Doch es gibt auch Hoffnung unter den Twitter-Nutzern. „Könnte mir was in den Top-10 vorstellen. Habe die Jungs schon live gesehen und die können wirklich was“, schreibt beispielweise ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Wir haben gar nicht so schlechte Chancen. Die Band ist international bekannt und die Musiker sind sympathisch.“