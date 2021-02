ESC 2021: Schimpfwort-Tirade in ARD-Pressekonferenz – SO klingt Deutschlands Song für Rotterdam

Es ist raus. Nachdem vor einigen Wochen schon Jendrik Sigwart als deutscher Act für den ESC 2021 bekannt gegeben wurde, ist nun auch klar, mit welchem Song Jendrik Sigwart an den Start gehen wird.

So heißt der deutsche ESC-Song „I Don't Feel Hate“ und wurde am Donnerstagmittag in einer eigens dafür einberufenen Pressekonferenz bekanntgegeben.

ESC 2021: Mit diesem Song geht Deutschland in Rotterdam an den Start

Das Video zu dem Song drehte Jendrik mit Freunden. Es ist eine eingängige Pop-Nummer, die Jendrik auf der Ukulele eingespielt hat.

„Ich habe diesen Song geschrieben, um eine Message an mich und die Welt herauszubringen. Hass soll nicht mit Hass begegnet werden“, so Jendrik in einer Pressekonferenz, die man wohl so schnell nicht mehr vergessen wird.

Unser ESC-Star Jendrik. Foto: NDR

Es sei ihm schon oft passiert, dass unter seinen Videos aufs Heftigste beleidigt wurde. Doch nicht nur online. „Auf der anderen Seite sind da so Themen wie Rassismus oder Homophobie, wo ich dann sage, ja, da können wir jetzt nicht sagen: 'oh mein Gott, ist uns egal.' Das ist ein No-Go. Aber trotzdem sollte man nicht mit Hass reagieren. Wenn jetzt jemand kommt und sagt: 'Jendrik, du bist ne kleine Schwuchtel'. Dann sage ich cool, das ist falsch. Und ich belehre dich jetzt auf meine Art und Weise. Und das ist nicht mit Hass, indem ich sage: 'Boah, du bist ein Hurensohn, dass du das sagst. Sondern ich sage, weißt du was, ich belehre dich, dass das falsch ist“, verdeutlicht Jendrik die Message seines Songs.

Wow, so heftige Schimpfworte gab es wohl in einer offiziellen ARD-Pressekonferenz noch nie.

Das ist der ESC:

ESC steht für Eurovision Song Contest

Bis 2001 hieß er Grand Prix Eurovision de la Chanson

Deutsche Sieger waren bislang Lena Meyer-Landrut (2010) und Nicole (1982)

Das Ziel beim „ESC“ sei es übrigens den ersten Platz zu holen. Es sei aber auch schon ein Traum, überhaupt in Rotterdam dabei zu sein.

„I Don't Feel Hate“ von Jendrik Sigwart.

Ob Jendrik es mit diesem Song wirklich auf den ersten Platz schafft? Zugegeben, das Lied ist ein wahrer Ohrwurm – doch im Vergleich zu Lenas „Satellite“ aus 2010 klingt „I Don't Feel Hate“ ziemlich schrill. So etwas gab es von Deutschland definitiv noch nie beim ESC. Aber vielleicht hat ja auch genau das in den vergangenen Jahren gefehlt, um das TV-Publikum zu überzeugen.

ESC 2021: Jendrik steht am Samstag bei Florian Silbereisen auf der Bühne

Bevor es zum ESC geht, wird Jendrik jedoch noch andere große Auftritte absolvieren. So darf der 26-jährige Hamburger am Samstag bei den „Schlagerchampions“ von Florian Silbereisen mit seinem neuen Song auftreten.

Eine Openair-Veranstaltung rund um den „ESC“ wird es in diesem Jahr jedoch nicht geben. Es wird in diesem Jahr eine kleinere Show unter Coronabedingungen in einem TV-Studio geben, so ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber. Moderiert wird es wie auch in den vergangenen Jahren von Barbara Schöneberger.