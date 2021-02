ESC 2021: Jetzt ist es offiziell! ER vertritt Deutschland beim Grand Prix

Wer tritt für Deutschland beim ESC 2021 (Eurovision Song Contest) an. Diese Frage ist jetzt geklärt und es ist ein echter Hammer. Denn der Mann, der für Deutschland beim ESC 2021 in Rotterdam teilnimmt, dürfte nur Insidern bekannt sein.

ESC 2021: Jetzt ist es offiziell! ER vertritt Deutschland beim Grandes Prix

Der 26-jährige Jendrik Sigwart tritt in diesem Jahr für Deutschland beim ESC an. Das gab der NDR als ausrichtender deutscher Sender am Samstagvormittag bekannt.

Foto: dpa / NDR

Mit welchem Titel Jendrik am 22. Mai in Rotterdam ins Rennen geht, wird am 25. Februar publik. Sein Song wird dann an diesem Tag erstmals um 17:50 Uhr in der ARD zu hören sein.

ESC 2021: DAS ist Jendrik Sigwart

Als Musical-Darsteller schreibt der 26-jährige Hamburger bereits seit Jahren seine eigenen Songs. Am liebsten mit seiner Ukulele, die er, wann immer es auch möglich ist, mit sich trägt, wie es in der Mitteilung auf eurovision.de heißt.

Als leidenschaftlicher Musiker sei es schon immer Jendriks Traum, für sein Heimatland Deutschland beim ESC anzutreten.

So nutze der Hamburger den tristen Corona-Lockdown im Sommer und ließ seiner Kreativität freien Lauf. Mit seinem eigenen Song und einem kreativen Video bewarb er sich schließlich für den ESC 2021.

Anschließend kämpfte sich der 26-Jährige durch ein hartes Auswahlverfahren, bei welchem er zwischenzeitlich selbst nicht mehr mit einem Erfolg gerechnet hätte.

In einem Video auf eurovision.de verkündet der 26-jährige Hamburger fünf Fakten über sich selbst. Eine sympathische Art und Weise mit der er sich seinem Heimatland Deutschland vorstellt.

ESC 2021: "Ich halte es nicht aus, da seriös zu bleiben"

Dass der junge Künstler sichtlich begeistert ist, merkt man schnell im Vorstellungsvideo, denn er kommt aus dem Quasseln nicht mehr raus.

Aufgrund seiner Aufregung fällt es dem 26-Jährigen äußerst schwer seriös zu bleiben.

„Leute ich geh zum ESC - das ist ein Traum, der in Erfüllung geht! Holla die Waldfee!“, verkündet der Künstler freudig dem NDR.

Jetzt heißt es abwarten und die Nerven behalten. Mal schauen, wie weit uns Jendrik Sigwart beim ESC 2021 bringt. (mkx)