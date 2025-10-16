Eric Stehfest steckt in Krise – „200.000 Euro verbrannt“

Hinter Schauspieler Eric Stehfest liegt eine belastende Zeit. Nach über einem Jahrzehnt steht das Ehe-Aus mit seiner Frau Edith fest. Doch nicht nur das: Der ehemalige „GZSZ“-Liebling kämpft gegen eine paranoide Schizophrenie – eine Krankheit, die sowohl seine Ehe als auch sein ganzes Leben ins Wanken brachte.

Die Diagnose führte zu Fehleinschätzungen, Depressionen und sogar in die Privatinsolvenz. In einem bewegenden Interview mit der „Bild„-Zeitung und seinem neuen Buch „9 Jahre Wahn“ gibt Stehfest einen schonungslos ehrlichen Einblick in seinen Kampf. Trotz der Rückschläge blickt der zweifache Vater zuversichtlich nach vorne.

Eric Stehfest gibt ehrlichen Einblick in sein Leben

Nach 11 gemeinsamen Jahren gehen Eric Stehfest und seine Frau Edith getrennte Wege. Die Krankheit des Schauspielers spielte eine Schlüsselrolle in der Trennung. Gleichzeitig trifft den Schauspieler ein finanzieller Schicksalsschlag: „In den nächsten Wochen werde ich eine Privatinsolvenz anmelden“, bestätigt Stehfest gegenüber der „Bild“. Der Grund? Seine psychische Erkrankung führte zu panikgetriebenen Fehlentscheidungen.

+++ Eric Stehfest offen und ehrlich nach der Trennung: „Haben uns gegenseitig heruntergezogen“ +++

Trotz einer erfolgreichen Karriere – „GZSZ-Star“, gefeierter Tänzer bei „Let’s Dance“, Gewinner von „Dancing on Ice“ – häufte der Schauspieler massive Schulden an. Grund dafür war unter anderem ein schlecht laufendes Café-Projekt, das er 2019 in Gera eröffnete. „Ich musste es während der Pandemie schließen“, erklärt Stehfest. „Da allein habe ich ungefähr 200.000 Euro verbrannt.“ Neben den finanziellen Verlusten machten ihm Depressionen zu schaffen, durch die er zuletzt keine Jobs mehr annehmen konnte.

Die Folgen der Schizophrenie

Seine Finanzen gerieten außer Kontrolle. Der 34-Jährige ließ wichtige Mahnungen ungeöffnet, panische Angst hielt ihn davon ab, überhaupt den Briefkasten zu leeren. Die Folgen: Schuldenberge und der Verlust seines Therapieplatzes in der Tagesklinik, da er keine Krankenkassenbeiträge zahlen konnte.

Im Buch „9 Jahre Wahn“ berichtet Stehfest zudem erstmals offen, wie tief die Krankheit seine Beziehung beeinflusste. Seine Ehe mit Edith wurde durch schweres Misstrauen belastet. Er schreibt: „Ich habe Edith ja größtenteils mit allen Aufgaben allein gelassen. (…) Stattdessen habe ich ziemlich oft herumgebrüllt, habe mich benommen wie eine Wildsau.“ Das Familienleben mit den gemeinsamen Kindern Aaron und Aria? Chaotisch und von Streitereien geprägt

Aktuell arbeitet Eric Stehfest mit einem Betreuer zusammen, der Ordnung in sein Leben bringt. Erste Fortschritte sieht der Schauspieler bereits, auch wenn der Weg zur finanziellen und persönlichen Stabilität lang bleibt. Dennoch zeigt er Kampfgeist: „Jetzt bin ich viel stabiler. Auch durch den Alltag mit meinen Kindern.“