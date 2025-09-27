Eric Stehfest offen und ehrlich nach der Trennung: „Haben uns gegenseitig heruntergezogen“

Eric und Edith Stehfest galten lange als unzertrennliches Paar, das gemeinsam durch Höhen und Tiefen ging. Doch nun gehen sie getrennte Wege. Nach dreieinhalb Monaten lüftet Eric Stehfest das Geheimnis ihrer Trennung auf Instagram und im Gespräch mit der „Bild„-Zeitung.

Dabei beschreibt er, wie beide sich emotional belastet haben, statt einander zu stützen. Eric betonte: „Es war keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste.“ Einblicke in die schwierige Zeit ihres gemeinsamen Lebens zeigen die Herausforderungen hinter ihrer einst unerschütterlichen Liebe.

Eric Stehfest spricht Klartext

Als Seelenverwandte hatten Eric und Edith früher ihre Verbindung beschrieben, doch diese konnte mit den Belastungen nicht mithalten. Eric Stehfest, der seit seiner Jugend mit paranoider Schizophrenie lebt, fiel in eine depressive Phase, die auch die Beziehung traf. „Wir haben beide Fehler gemacht! Aber gerade in der Akutphase meiner Depression, in die ich kürzlich gerutscht bin, war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen“, erklärte er. Seine traumatischen Erlebnisse – Missbrauch in der Kindheit und Crystal-Meth-Abhängigkeit – verarbeitete er in seinen Büchern „9 Tage wach“ und „9 Tage Wahn“. Eric gesteht: „Wir haben uns gegenseitig heruntergezogen, statt uns Halt zu geben.“

+++ „Dschungelcamp“-Stars verkünden Ehe-Aus! „Schwierige Zeit“ +++

Auch Edith brachte eine schwierige Vergangenheit in die Beziehung, sie selbst war lange drogenabhängig. Obwohl beide sich gegenseitig unterstützten, zeigten sich hinter verschlossenen Türen Herausforderungen. Edith trug viel von Erics Krankheit mit, deren extreme Facetten er offen schildert: „Ich bestehe aus drei Erics und alle leben in unterschiedlichen Realitäten. Einer dieser Erics hat permanent Panik davor, dass etwas Schlimmes passiert. Ein anderer glaubt, seine Ehefrau will ihn nur bloßstellen.“

Zukunftspläne als Eltern

Vor rund zwei Jahren zog das Paar ins Eichsfeld, um Arbeit und Privatleben besser zu vereinen. Doch selbst dieser Ortswechsel konnte die Probleme nicht lösen. Eric Stehfest ist inzwischen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Eine Scheidung steht vorerst nicht an, wie er verrät: „Edith nimmt sich jetzt die Freiheit, sich neu zu sortieren und Kraft zu sammeln. Wir können uns vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann wieder näher zusammenleben – mit neuen Partnern.“

Auch die gemeinsamen Kinder Aria und Aaron mussten sich an die neue Situation anpassen. Aria merkt von der Trennung kaum etwas, während Aaron schon mehr versteht. Eric betont, wie wichtig ihm ehrliche Gespräche sind: „Ich spreche offen mit ihm über meine Gefühle und signalisiere ihm, dass es wichtig ist, Dinge auszusprechen.“

Eric Stehfest sorgt dafür, dass beide Kinder Liebe und Stabilität erfahren. „Wichtig ist für mich, dass beide Kinder spüren: Sie sind geliebt, sie bekommen Nähe und Wärme – egal, was zwischen uns Erwachsenen passiert.“