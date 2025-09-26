„Dschungelcamp“-Stars verkünden Ehe-Aus! „Schwierige Zeit“

Traurige Nachricht aus dem Hause Stehfest. Die „Dschungelcamp“-Stars Eric und Edith Stehfest haben auf Instagram ihre Trennung bekannt gegeben. „Edith und ich haben uns getrennt“, schrieb Eric auf der Social-Media-Plattform.

Er bat um Respekt, besonders für ihre Kinder. Sie wollen als Team für ihre Kinder da sein. „Eine schwierige Zeit für uns als Familie. Es war uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste“, fügte er hinzu.

„Dschungelcamp“-Stars Eric und Edith Stehfest gehen an die Öffentlichkeit

Die Beziehung der „Dschungelcamp“-Stars war turbulent. Edith verließ im Oktober 2024 die gemeinsame Wohnung. Eric sagte, sie habe „Abstand gebraucht“. Er offenbarte seine Behandlung wegen paranoider Schizophrenie.

++ auch für dich interessant: Edith Stehfest: Jetzt hat Eric die Schnauze voll – „Durch so viele Höllen gegangen“ ++

In der MDR-Talkshow „Riverboat“ sprachen die ehemaligen „Dschungelcamp“-Teilnehmer über die Trennungsgerüchte. Edith kritisierte die Medien. Sie warf ihnen vor, den Fokus falsch zu setzen. Sie sollten über Erics psychische Probleme berichten. Stattdessen drehte sich alles um eine angebliche Trennung.

Nun also herrscht traurige Gewissheit. Eric und Edith gehen getrennte Wege. Es bleibt abzuwarten, was die Zukunft für beide bringt.