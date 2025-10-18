Emmy Russ setzt klares Zeichen bei „Fame Fighting“ – Liebesgerüchte mit Aleks Petrovic verdichten sich

Am Samstagabend (18. Oktober) trifft sich die crème de la crème der Reality-Szene in Essen in der Grugahalle. Beim „Fame Fighting“ tragen die Teilnehmer ihre Streitigkeiten im Boxring miteinander aus. Unsere Redaktion ist vor Ort und wirft auch mal einen Blick auf den Nebenschauplatz.

Denn interessant ist doch auch, welche Reality-Stars stehen bei welchem Kämpfer in der Ecke? Ein großes Augenmerk liegt hier auch auf Aleks Petrovic, der aktuell in der neuen Staffel von Temptation Island mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu zu sehen ist. Ob tatsächlich bei den beiden bald die Hochzeitsglocken läuten oder alles aus ist, dürfen sie laut Vertrag erst nach Ausstrahlung der Sendung verraten. Doch machen bereits Gerüchte die Runde, dass Aleks Petrovic schon längst mit einer anderen prominenten Frau anbandelt. Wir haben nachgehakt und genau hingeschaut.

Emmy Russ trägt T-Shirt von Aleks Petrovic

Auf dem roten Teppich stellen sich die Kämpfer und Reality-Stars den neugierigen Fragen der Journalisten. Als Erstes tritt Emmy Russ ins Blitzlichtgewitter. Die 26-Jährige war selbst schon beim „Fame Fighting“ im Ring und musste gegen Eva Benetatou eine Niederlage hinnehmen. Dieses Mal ist sie laut eigener Aussage froh, dass sie nur als Zuschauerin vor Ort ist. Dennoch verfolge sie die Kämpfe sehr „emotional“ – ganz besonders den von Aleks Petrovic, gibt sie selbst zu.

„Ich mag ihn und ich drücke ihm ganz doll die Daumen. Wir kennen uns, das weiß man ja auch“, erklärt sie etwas verlegen gegenüber unserer Redaktion. Auf die Frage wie lang denn ihr letztes Treffen her ist und was sie unternommen haben, will Emmy Russ nicht so ganz mit der Sprache rausrücken. Gleichzeitig verrät sie aber: „Ich werde auch ein T-Shirt von ihm tragen.“ Für Jenny Iglesias, der sie ebenfalls die Daumen drücke, habe sie kein Shirt.

„Das ist ja richtig süß von ihr. Das freut mich extrem“, kommentiert der 34-Jährige die Unterstützung von Emmy Russ in seiner Ecke. Von Vanessa Nwattu fehlt auf dem Roten Teppich jede Spur. Bei seinem letzten Kampf fieberte sie am Rand mit und nach dem Kampf gab es innige Umarmungen und Küsse. Interessant wird sein, wessen Nähe Aleks Petrovic nach dem Kampf suchen wird.



