Emma Fernlund privat: IHR spannte sie den Mann aus

Emma Fernlund tat im Reality-TV bei RTL genau das, was es als Verführerin bei „Temptation Island“ zu tun galt – sie verführte einen vergebenen Mann. Und zwar nicht einfach irgendjemanden, sondern „Bacherlorette“-Kandidat Umut Tekin, der sich bei „Bachelor in Paradise“ verliebt hatte. Nun ist Emma Fernlund mit Umut Tekin im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Doch was macht Emma Fernlund privat?

Für Zuschauer von „Temptation Island“ ist klar: Wer sich an einen vergebenen Mann ran macht, hat keine Skrupel. Das gilt auch für Reality-TV-Sternchen Emma Fernlund. Wie Emma Fernlund privat über ihre Tat denkt, erfährst du hier.

Was macht Reality-TV-Sternchen Emma Fernlund privat?

Emma Fernlund wurde 2000 in Elmshorn geboren und ist Sternzeichen Steinbock. Nachdem Emma Fernlund 2017 ihren Schulabschluss in der Tasche hatte, machte sie eine Ausbildung für Hotellerie, Gastronomie und Lebensmittelhandwerk. Beruflich ging es für die spätere Verführerin in der Branche weiter. Emma Fernlund arbeitete im Restaurant von Cornelia Poletto in Hamburg, später wechselte sie zum Caterer und Veranstalter Süllberg Hamburg.

Ihre Begeisterung für Ernährung, Gesundheit und Fitness teilt Emma Fernlund als Influencerin auf Instagram. Als Gesundheits-Influencerin spricht Emma Fernlund über Sportübungen und Rezepte – aber auch Beauty ist ein Thema auf ihrem Profil. Die Verführerin hat schon die eine oder andere Sache an sich machen lassen. Ihre Schönheits-OPs am Kinn, den Wangenknochen und den Verlauf ihrer Brust-OP dokumentiert Emma Fernlund für ihre Follower auf Instagram. Mit der Teilnahme bei „Temptation Island“ und „Sommerhaus der Stars“ ist Emma Fernlund außerdem Reality-TV-Darstellerin. Sicherlich wird Emma Fernlund auch nach dem „Sommerhaus“ im TV zu sehen sein.

SO wickelte Emma Fernlund einen vergebenen Mann um den Finger

Als Verführerin hatte Emma Fernlund bei „Temptation Island“ die Aufgabe, einen vergebenen Mann um den Finger zu wickeln. Das Ziel: Die Liebe zwischen einem Paar zu testen. Mit Erfolg verführte Emma Fernlund bei „Temptation Island“ den „Bacherlorette“-Kandidaten Umut Tekin. Was das bedeutete? Seine Liebe zu Freundin Jana-Maria Herz war wohl nicht stark genug. Anfangs versuchte Umut Tekin noch, die Verführerin von einer Freundschaft zu überzeugen – und gestand ihr im nächsten Schritt Off-Cam seine Gefühle. Ab da war für Emma Fernlund klar: Sie würde die neue Freundin von Umut Tekin werden.

Auf Dates kamen sich Emma Fernlund und Umut Tekin immer näher und suchten den Körperkontakt. Beim finalen Date folgte dann das Geständnis von Umut Tekin: Er hatte sich in die Verführerin verliebt. Die beiden fackelten nicht lange. Gleich darauf kam es zur gemeinsamen, intimen Nacht. Der Seitensprung von Umut besiegelte das Liebes-Aus zu Freundin Jana-Maria und öffnete die Türen für die neue Liebe. In der Wiedersehensshow gaben Emma Fernlund und Umut Tekin ihre Beziehung bekannt. Emma Fernlund und Umut Tekin leben zusammen in Hamburg. Als Promi-Paar stellen Emma Fernlund und Umut Tekin ihre Liebe bei RTLs „Sommerhaus der Stars“ unter Beweis. Ob ihre Liebe das „Sommerhaus“ überlebt?

Emma Fernlund privat: Bereut sie ihre Tat?

Einige Zeit nach „Temptation Island“ gestand Umut Tekin, er würde den Seitensprung bereuen. Ob Emma Fernlund privat genauso schlecht von ihrer Tat dachte? Die Antwort ist „Nein“. Auf Instagram betonte die Verführerin mehrmals, sie habe ihren Job als Aufgabe gesehen, eine bestehende Liebe auf die Probe zu stellen. Eine Hemmschwelle hätte es für Emma Fernlund privat nicht gegeben. Schließlich wären ihre Gefühle Umut gegenüber auch echt gewesen – sonst würde man die beiden wohl kaum im „Sommerhaus der Stars“ zusammen sehen. Trotzdem äußerte Emma Fernlund, Verständnis für die Gefühle von Jana-Maria zu haben.

