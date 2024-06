EM 2024: Spielerfrau schwebt im Familienglück – „Ich liebe es“

Die EM 2024 ist im vollen Gange, während das Traumpaar des deutschen Fußballs derzeit das süßeste Kapitel ihres Lebens erlebt. Die Rede ist von Mario und Ann-Kathrin Götze. Mit der Geburt der kleinen Gioia im Oktober 2023 hat das Glück der Familie einen neuen Höhepunkt erreicht.

Doch trotz des scheinbar perfekten Familienlebens gibt Ann-Kathrin zu, dass sie ihr Glück manchmal kaum fassen kann…

EM 2024: Ein Traum wird plötzlich Realität

„Es fühlt sich surreal an, so gesegnet zu sein“, gesteht Ann-Kathrin in einer emotionalen Instagram-Story. Die zweifache Mama teilte eine zauberhafte Aufnahme von ihr und ihren beiden Kindern wie sie Hand in Hand den Sonnenuntergang am Strand genießen. Ein Bild, das mehr sagt als tausend Worte. Seit ihrer Hochzeit im Mai 2018 und der anschließenden großen Feier auf Mallorca hat sich viel verändert für das Paar.

Mit der Ankunft von Sohn Rome im Juni 2020 und nun Tochter Gioia fühlt sich Ann-Kathrin vollends im Familienglück angekommen. „Ich liebe es, Mama eines Jungen und eines Mädchens zu sein“, schwärmt sie. „Jungs sind unglaublich niedlich zu ihren Mamas und Mädchen sind die geduldigsten kleinen Engel.“

Mit der Geburt von Gioia hat Ann-Kathrin nach eigenen Angaben eine neue Gelassenheit gefunden.

„Ich bin so viel entspannter“, verrät sie. Diese Ruhe kommt nicht von ungefähr. „Wir wissen jetzt, was zu tun ist und wie schnell die Zeit vergeht. Ich genieße jede Sekunde.“ Die Familienplanung sei nun abgeschlossen, betont das Paar. Mit einem Jungen und einem Mädchen fühlt sich die Familie perfekt und komplett. Aktuell sucht die Familie ein neues Zuhause auf Mallorca, um dort ihre Träume weiterzuleben.