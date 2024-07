Prinz William: Vor England-Sieg spürte er den Druck – „Nicht ideal“

Bei Schaulaufen der Royals: Kanes Tor reicht zu Remis

"King" Kane macht Prinz William immerhin ein bisschen happy: Der Star des FC Bayern hat für Mitfavorit England die Tür ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft weit geöffnet. Die Three Lions holten in der Neuauflage des Halbfinals von 2021 gegen Dänemark zwar nur ein Unentschieden, verteidigten aber mit vier Punkten die Tabellenführung in Gruppe C.