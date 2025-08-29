Elton-Abschied ist offiziell: Nachfolger steht bereits fest

Überraschung im Programm des Kölner Senders RTL. Moderator Elton wird aus terminlichen Gründen nicht mehr an der Abendshow „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ teilnehmen. Sein Nachfolger steht auch bereits fest, wie RTL nun in einer Pressemitteilung bekannt gab.

So wird Jan Köppen den Part von Elton übernehmen. Dieser dürfte den meisten als Moderator an der Seite von Sonja Zietlow beim „Dschungelcamp“ bekannt sein. Köppen jedenfalls freut sich schon sehr auf die neue Aufgabe.

Jan Köppen übernimmt für Elton

„Ich fühle mich geehrt, mit dem großen Tim Mälzer – König aller Fernsehköche – und dem einzigartigen Knossi – König aller Streamer – in einem Team zu sein. Natürlich ist das in einer sportlichen Sendung mit den beiden Pappnasen nicht unbedingt ein Vorteil, aber ich glaube, wir haben die Kompetenzen gut verteilt“, zitiert ihn RTL in Bezug auf seine neue Show.

Er fühle sich auf jeden Fall schon gut ins Team integriert, so Köppen: „Ich wurde auf jeden Fall sehr gut im Team aufgenommen und der Begriff ‚Kampfschweine‘ trifft es am Ende sehr gut.“

Elton macht neue Show mit Stefan Raab

Komplett aus dem RTL-Programm fliegt Elton jedoch nicht. Zusammen mit seinem alten Weggefährten Stefan Raab – Elton hatte einst als Showpraktikant bei Raab begonnen – wird er ab Winter die Samstagabend-Show „Die Unzerquizbaren“ im Duo antreten.

Das Konzept der Show ist schnell erklärt. „Fünf wissensstarke Kandidaten im Studio fordern die Unzerquizbaren heraus: Nur wer mehr weiß, und mehr Quizfragen richtig beantwortet als das Duo Elton und Stefan, gewinnt die neue spektakuläre Samstagabend-Show“, heißt es von RTL.

Raab selbst ist von dem Konzept sehr überzeugt: „Das wird, glaub’ ich, die ultimativste Quizshow, die man sich vorstellen kann. Es gibt kaum jemanden, der so viel Quizerfahrung hat wie Elton. Und mit meinem Allgemeinwissen und Eltons Quizerfahrung sind wir, glaub’ ich, zu Recht ‘Die Unzerquizbaren’.“