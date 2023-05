Elton: Neuer Job für den ARD-Star – ganz Europa wird ihn sehen

Er gehört inzwischen zu den beliebtesten Moderatoren hierzulande und ist eines der Aushängeschilder von ProSieben: Elton hat sich vom „Showpraktikanten“ zum Showmaster hochgearbeitet. Nun ist er aus Formaten, wie „Schlag den Star“ oder „Wer weiß denn sowas?“ nicht mehr wegzudenken.

Doch wie jetzt bekannt wird, hat Alexander Duszat, wie Elton mit bürgerlichem Namen heißt, einen neuen Job. Und das bei einer der größten Shows des Planeten.

Elton übernimmt Job von Barbara Schöneberger

Denn alle ESC-Fans dürfen sich am 13. Mai 2023 auf Elton freuen. Nachdem Barbara Schöneberger seit Jahren die Punkte der Jury aus Deutschland verkündet hatte, wird diese Ehre nun Elton zuteil. In der Live-Schalte aus Hamburg wird der 52-Jährige dieses Jahr die Wertungen verkünden.

Dabei wird er nicht nur die legendären zwölf Punkte vergeben, sondern mit Sicherheit auch mit einem Scherz für Lacher sorgen. Wie sehr er diesem Moment entgegenfiebert, verrät er nun gegenüber dem NDR: „Am liebsten holen wir in St. Pauli ja Punkte, aber ich freue mich mega darauf, jetzt auch mal Punkte vergeben zu dürfen in der größten Musikshow der Welt!“

Elton bereits vor 13 Jahren im ESC-Fieber

Es ist nicht die erste ESC-Erfahrung für den beliebten Moderator. Bereits 2010 reiste er gemeinsam mit Lena Meyer-Landrut nach Oslo, um von dort aus zu berichten. Und auch den Vorentscheid im Jahr 2018 moderierte er erfolgreich an der Seite von Linda Zervakis.

Doch diese Aufgabe dürfte für ihn dann doch noch ein Ticken wichtiger sein. Schließlich repräsentiert er in diesem Moment nicht nur das gesamte Land, sondern darf auch noch verkünden, wie sich das deutsche Publikum entschieden hat. Wir sind sicher: Er wird seinem Namen dabei alle Ehre machen.

