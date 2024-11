Elsa Latifaj privat: Unter der Bettdecke knisterte es im TV heimlich – „Scheisse gebaut“

Wer im Reality-TV einen schwerwiegenden Fehler begeht, muss büßen. Kein Wunder also, dass Elsa Latifaj sich beim „Promi-Büßen“ auf ProSieben 2024 für ihren letzten Fauxpas im Fernsehen verantworten muss. Denn für einen heißen Flirt war dem Reality-Sternchen ihre aktuelle Beziehung egal. Doch was hat es mit dem privaten Flirt von Elsa Latifaj auf sich?

Man kennt sie von „Germany’s Next Topmodel“ – nach ihrem Rauswurf machte es sich Elsa Latifaj zum Ziel, im Reality-TV durchzustarten. Klar ist: Bei ihren ersten Stationen im Reality-TV hat sich Elsa Latifaj schon viel geleistet. Wie tickt Elsa Latifaj also privat?

Elsa Latifaj privat: Für ihren Luxus ist ihr nichts zu schade

Elsa Latifaj wurde am 2. September 2005 in Österreich geboren und hat albanische Wurzeln. Nach ihrem Schulabschluss machte sie eine Ausbildung und arbeitete vor GNTM als Friseurin. Auf Instagram teilt Elsa Latifaj private Einblicke in ihr luxuriöses Leben, spricht über Mode und ihren Alltag. Ihr Debüt feierte Elsa Latifaj im Reality-TV 2023 bei „GNTM“ und sorgte schon dort für mächtig Drama. Zwar suchte die damals 18-jährige Elsa Latifaj keinen Streit, hatte aber auch kein Problem damit, anderen ihre direkte Meinung vor Augen zu führen. Vor allem gegenüber Anya Elsner teilte Elsa ordentlich aus, überzeugte auch sonst mit ihrer ehrlichen und offenen Art. Das Nummer-1-Thema bei Elsa Latifaj waren jedoch ihre gemachten Lippen und sonstige Schönheits-Ops, die sie von anderen Kandidatinnen abhoben.

Auch bei der Kleidung lebt Elsa Latifaj privat ihren Luxus – so verriet sie, in der Woche 1.500 Euro für Mode auszugeben. Zum Schock von anderen Kandidatinnen: Sogar echter Pelz gehörte bei der GNTM-Kandidatin zum Bestandteil ihrer Garderobe! Es wäre ein Luxusgut, das sie liebe und niemals weggeben würde. Schon nach Folge sechs war bei GNTM dann Schluss für Nachwuchsmodel Elsa Latifja. Im Finale verriet sie, künftig im Reality-TV durchstarten zu wollen – mit dem Modeln war es vorbei. Im selben Jahr trat Elsa Latifja an der Seite von GNTM-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink bei „Forsthaus Rampensau“ an: Eine Show, in der Kandidaten in Duos in eine Selbstversorger-Hütte ziehen und durch Challenges an den großen Gewinn kommen. Bei „Forsthaus Rampensau“ reichte es für Elsa Latifaj nur für Platz sieben.

Mit wem bandelte Elsa Latifaj im Reality-TV an? Foto: RTLZWEI, Banijay Productions Ger

Elsa Latifaj privat: Hat sie einen Freund?

Privat beschreibt sich Elsa als Kämpferin, hilfsbereit und loyal. Die perfekten Voraussetzungen für einen Freund – oder etwa nicht? Bei „Forsthaus Rampensau“ lernte Elsa Latifaj den Reality-TV-Star Kevin „Flocke“ Platzer kennen, der nach der Show für einige Monate ihr Freund war – mittlerweile ist er ihr Ex-Freund. Ein Jahr später gab Elsa Latifaj bei ihrer Teilnahme am Format „Kampf der Realitystars“ bekannt, sich gerade privat mit einem Typen in der Kennenlernphase zu befinden – es könnte etwas ernstes werden.

Dennoch bandelte Elsa Latifaj mit Calvin Kleinen an, die beiden flirteten im Pool und warfen sich anzügliche Blicke zu. Für andere Teilnehmer ein absolutes No-Go, da Elsa ja einen Freund hatte – für Calvin spielte das aber keine Rolle. Die beiden schliefen nackt nebeneinander und tauschten Zärtlichkeiten aus, die Bewegungen unter der Bettdecke sprachen für sich. Gleich am zweiten Tag gestand Elsa Latifaj im TV-Interview, dass sie ihrem Freund mit Calvin betrogen hatte – und machte Schluss. „Ich habe Scheiße gebaut“, gestand die 19-Jährige sichtlich bestürzt. Später geriet sie mit einer Kandidatin aneinander, die Calvin versehentlich in den Intimbereich fasste. Elsa interpretierte das als pure Absicht und die Situation wurde handgreiflich – das endete mit einem Rauswurf aus der Show. Nun darf sie beim „Promi Büßen“ wegen ihrer zahlreichen Verfehlungen im TV antreten. Ob es hier erneut zu Ausrastern kommt, wird sich zeigen.

