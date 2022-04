„Élite“: Netflix-Star entkam dem Tod nur knapp – „Ich floh durchs Fenster“

Was für ein Schock, den der „Élite“-Star Miguel Herrán da erleben musste. Mitten in der Nacht musste er plötzlich aus seinem Haus in Spanien fliehen, um sein Leben zu retten.

Was war mit dem „Élite“-Star geschehen?

DAS ist dem „Élite“-Star Miguele Herrán passiert

Miguel Herrán hat schreckliche Bilder aus seinem Haus ins Netz gestellt. Es steht lichterloh in Flammen. Im Hintergrund des Videos hört man den „Haus des Geldes“-Schauspieler (Rio) schwer atmen und weinen.

Das ist Netflix:

Der Begriff Netflix setzt sich aus 'Net' (für Internet) und 'flicks' (umgangsprachlich für Filme) auseinander

Das Unternehmen wurde bereits 1997 in Kalifornien gegründet

Netflix machte 2019 einen Umsatz von über 20 Milliarden Dollar

Über 8.000 Menschen arbeiten für Netflix

Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei rund 195 Millionen Dollar

Der Streamingdienst hat rund 3000 Filme und Serien im Angebot

Konkurrenten von Netflix sind 'Prime Video' und 'Disney Plus'

Zu den Eigenproduktionen gehören unter anderem „Ozark“, „Elite“, „The Crown“, „Vikings“, „Lupin“ oder „Sex Education“

„Ich kann es nicht fassen! Scheiße, mein verdammtes Haus“, flucht er auf Spanisch. Man sieht ein Zimmer seines Hauses, das noch immer am helllichten Tag brennt. Der Raum ist völlig verwüstet. Überall Flammen, Asche, zerbrochene und verbrannte Gegenstände.

„Élite“: Miguel am Ende! Wie kam es zu dem Brand?

Er entkam knapp dem Feuer in seinem Haus. (Archivbild) Foto: picture alliance / abaca | Jana Call me J/ABACA

Miguel lebt in der spanischen Stadt Ávila. Lokale Medien zitieren den Netflix-Star wie folgt: „Es erwischte mich, während ich schlief. Ich wachte zu dem Geräusch meines brennenden Hauses auf. Ich floh durchs Fenster meines Zimmers.“

Wie die „Daily Mail“ berichtet, war dazu ein Sprung nötig, den er aber unverletzt überstand. Was das verheerende Feuer auslöste, ist bislang unklar.

Miguel Herrán kennt solche Szenen nur aus der Actionserie „Haus des Geldes“. Schlimm genug, dass er sie im echten Leben erleben musste. Verletzt wurde aber zum Glück niemand.