Aufgeflogen! „Ein sehr gutes Quiz“-Location platzt kurz vor Ausstrahlung

Das hatten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sicher anders vorgestellt. Mit ihrer neuen ProSieben-Gameshow „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ sorgen die Entertainer derzeit für Aufsehen. Der Clou: Der Austragungsort der Sendung wird erst kurz vor Beginn bekannt gegeben. Wer live dabei sein will, muss also schnell sein. Genau dieses Konzept macht den besonderen Reiz der Show aus.

Doch die Ausgabe am Samstagabend (4. Oktober) stand unter keinem guten Stern. Kurz vor der Ausstrahlung platzte die ursprünglich geplante Location und Joko und Klaas mussten improvisieren.

„Ein sehr gutes Quiz“-Location platzt kurz vor Ausstrahlung

Am Mittwochabend (1. Oktober) meldete sich Joko Winterscheidt überraschend via Instagram-Livestream und verkündete eine Schocknachricht, die alles auf den Kopf stellte: „Die Location hat abgesagt.“ Er sprach von „maximaler Verzweiflung“ und „einem bis zum Hals klopfenden Herzen“, wie „Inside BW“ berichtet. Den Machern blieben nur 72 Stunden, um einen neuen Austragungsort zu organisieren.

Auch Klaas Heufer-Umlauf reagierte fassungslos. „Das ist maximale Kacke! Das ist eine absolute Katastrophe“, kommentierte er die Situation. Während hinter den Kulissen hektisch nach Alternativen gesucht wurde, kochte auch das Internet.

Joko und Klaas planen kurzfristig um

Joko hatte in seinem Livestream angedeutet, dass die Show im Osten stattfinden könnte, prompt machten Namen wie Leipzig oder Bremen die Runde. Besonders aus Ostdeutschland kamen enttäuschte Stimmen. „Bitte in Ostdeutschland, wir haben uns so darauf gefreut!“, schrieb ein Instagram-Nutzer.

Je näher der Showtermin rückte, desto klarer wurde jedoch: Weder Leipzig noch Bremen werden Austragungsort sein. Schließlich tauchten erste Fotos im Netz auf, die die Lösung verrieten. Auf dem ProSieben-Gelände in Unterföhring bei München wurde die Bühne aufgebaut. Scheinwerfertests und Absperrungen ließen keinen Zweifel, dass die Sendung dort stattfinden würde.

Immerhin konnten die Veranstalter trotz des chaotischen Beginns schnell reagieren. „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ flimmerte wie geplant am Samstag, 4. Oktober, ab 20.15 Uhr bei ProSieben und auf Joyn live über die Bildschirme.