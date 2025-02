Eike Immel privat: Als Bürgergeld-Empfänger lebt er den Luxus – und lässt andere zahlen

In der deutschen Fußballgeschichte zählt Eike Immel zu den besten Torhütern, die es jemals gegeben hat. Als seine Karriere ein plötzliches Ende nahm, wechselte der Nationaltorwart prompt ins Reality-TV zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Er wollte den riesigen Gewinn einsacken – denn privat läuft es bei Eike Immel eher weniger gut. Doch wie konnte er überhaupt so tief sinken?

Früher mal ein Top-Torwart, heute ein Bürgergeld-Empfänger. Irgendwann mal waren die Taschen voll, heute sieht es eher Mau aus. Wenn der Schuh mal wieder drückt, muss es wieder vor die Bildschirme. Bei „Promis unter Palmen“ wittert Eike Immel seine Chance auf den großen Sieg und den fetten Gewinn. Wo das ganze Geld von Eike Immel hingegangen ist, verraten wir dir.

Eike Immel war mal Profi-Spieler – er gesteht größten Fehler seines Lebens

Am 12. November 1960 wurde Eike Immel in Erksdorf geboren und stammt aus einer Familie von Landwirten. Eike Immel begann seine Fußball-Karriere in der Jugendmannschaft vom TSV Eintracht Stadtallendorf, danach wechselte er zu Borussia Dortmund. Als größter Erfolg seiner Karriere gilt der Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Saison 1991/92 mit dem VfB Stuttgart. Beim VfB Stuttgart erhielt Eike Immel laut „Bild“ ein Jahresgehalt von 600.000 Mark. Mit 534 Bundesligaspielen gehört Eike Immel zu den Rekord-Spielern der Fußball-Bundesliga. Seine letzte Station im Fußball hatte Eike Immel bei Manchester, bevor er seine Fußball-Karriere an den Nagel hängte.

In der Nationalmannschaft war Eike Immel von 1975 bis 1988 aktiv – sein Debüt hatte er 1980 als Torwart beim Spiel gegen die Niederlande. Aktiv war er für die Nationalmannschaft im Jahr 1982 und 1986 im Einsatz. Insgesamt stand Eike Immel 19 Mal für die Nationalmannschaft im Tor. Das letzte Mal spielte Eike Immel beim EM-Turnier 1988 als Torwart für die Nationalmannschaft, bevor er eigenwillig austrat, als ein Streit mit Franz Beckenbauer eskalierte. Später gestand Eike Immel privat, dass es sich beim Austritt aus der Nationalmannschaft um den größten Fehler seines Lebens handelte. Danach war Eike Immel im Fußball als Torwarttrainer tätig. Nach seinem Dienst bei Fenerbahce von 2003 bis 2005 folge bei Eike Immel eine lange Pause. Seit 2019 ist Eike Immel als Trainer ehrenamtlich für den TSV Eintracht Stadtallendorf tätig, wo er auch lebt.

Eike Immel gehört zu den Top-Torwärtern in Deutschland. Foto: imago/HJS

Eike Immel privat: DESWEGEN ging seine Karriere wirklich den Bach runter!

Dass Eike Immel seine Karriere an den Nagel hängte, liegt nicht nur an dem vergangenen Streit in der Nationalmannschaft oder daran, dass er ausgesorgt hatte. Mitten in der Karriere traf den Torwart plötzlich der große Schock: eine Horror-Diagnose. Eike Immel ist privat an Femurkopfnekrose, auch als „Knochenfraß“ bekannt, erkrankt. Bedeutet, dass Eike Immel bei jedem Schritt Schmerzen hat, während seine Knochen und Gewebe absterben. Da der Stadtallendorfer sich nur mithilfe von Medikamenten auf den Beinen halten konnte, musste er operiert werden.

Kokain konsumiert?: Die Krankheit trieb Eike Immel in den finanziellen Ruin

Im April 2008 musste Eike Immel Privatinsolvenz anmelden – die Schulden hatten ihn in den Ruin getrieben. Erst 2007 hatte eine Bordell-Besitzerin Eike Immel außerdem wegen des Handels mit Kokain angezeigt und ging vor Gericht. Im Laufe des Prozesses ließ sie die Anklage jedoch fallen und Eike Immel wurde freigesprochen, selbst behauptet er, privat niemals Drogen angerührt zu haben. Obwohl Eike Immel keine Drogen konsumiert hat, häuften sich die Schulden an. In einem Interview mit der „Süddeutschen“ behauptete Eike Immel 2010, Autos und Frauen wären der Grund für seinen finanziellen Absturz gewesen – Alkohol habe hingegen nie eine Rolle gespielt. Auch Spielschulden seien dabei, nach dem Ende seiner Fußball-Karriere habe er aber keine Karten mehr angefasst. Obwohl Eike Immel während seiner Karriere Millionen verdiente, belief sich sein Vermögen nie im Millionenbereich.

Seinen Absturz hat Eike Immel seinem „Helfersyndrom“ zu verdanken, wie er selbst sagt: „Ich habe schätzungsweise eine Million Mark verliehen, ohne davon einen Pfennig wiedergesehen zu haben.“ Eine weitere halbe Million hätte er an gescheiterte Bauherrenprojekte verloren. Schon 2010 lagen die Schulden von Eike Immel privat im mittleren sechsstelligen Betrag. In einem anderen Prozess wurde Eike Immel jedoch tatsächlich wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 40 Euro a 130 Tagessätzen verurteilt. Die Folge: Seine Gage von 70.000 Euro aus „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ musste Eike Immel komplett seinem Insolvenzverwalter überlassen. Im Jahr 2008 machte Eike Immel im Dschungelcamp den fünften Platz.

Heute ist Eike Immel hoch verschuldet. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Was macht Eike Immel heute? Das Bürgergeld-Leben in Saus und Braus

Heute lebt Eike Immel von Bürgergeld, wie er in der Sat1-Show „Über Geld spricht man doch“ offenbarte. Der Ex-Nationaltorwarthüter muss von 563 Euro im Monat überleben. In Stadtallendorf wohnt Eike Immel in einer kleinen Wohnung, die mit gespendeten Möbeln eingerichtet ist. Als Bürgergeld-Empfänger muss Eike Immel privat trotzdem nicht auf seinen Luxus verzichten, hat sogar mehr Service als ein normaler Bürger. Alle zwei Wochen bekommt der Stadtallendorfer seine Wohnung von zwei Reinigungskräften geputzt – zahlen tut er dafür aber nicht. Seine Freunde finanzieren ihm den Luxus, denn geputzt hat Eike Immel während seiner Karriere nie. Eine Waschmaschine kann er auch nicht bedienen. Doch das ist lange noch nicht alles, was der Bürgergeld-Empfänger gezahlt bekommt.

Hinzu kommen noch tägliche Restaurantbesuche von ca. 28 Euro, die Freunde für ihn zahlen. Da er nicht kochen kann, macht der Bürgergeld-Empfänger sich auch selber nichts und lässt sich lieber bedienen. Wegen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Fußballtrainer in Stadtallendorf bekommt er Unterstützung seines Vereins. Trotz der großzügigen Unterstützung bleiben Eike Immel am Ende des Monats privat nur 2,69 Euro übrig. Wenn er Glück hat, könnte Eike Immel mit dem 100.000 Euro Gewinn bei „Promis unter Palmen“ also etwas weiter aus der Patsche kommen.

