Edith Stehfest: Jetzt hat Eric die Schnauze voll – „Durch so viele Höllen gegangen“

Sie verursachten in der Vergangenheit einige Kontroversen und erregen allein mit ihrem expressiven Look Aufmerksamkeit. Eric und Edith Stehfest sind ein wahres Power-Couple und zeigen allen, dass ihre Liebe nachhaltig ist.

Seit Freitag (24. Januar) ist Edith im australischen Dschungel und stellt sich einer der größten Herausforderungen ihres Lebens. Mit ihrer Teilnahme tut sie es ihrem Liebsten gleich, der im Jahr 2022 den zweiten Platz des „Dschungelcamps“ belegte. Doch ein kleiner Fehler eines Mitcampers brachte Edith nun aus der Ruhe und auch Eric kann seine Emotionen nicht mehr zurückhalten.

Edith Stehfest setzt sich zur Wehr

Hinter Eric und Edith Stehfest liegen bewegte Jahre. Nachdem Eric seine Ehefrau zu Beginn der Beziehung aus ihrer Drogensucht rettete, heiratete das Paar im Jahr 2015. Seitdem lassen die Promis von Drogen und Alkohol die Finger und konzentrieren sich auf die Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder. Doch Erics psychische Probleme stellten die Beziehung auf eine Belastungsprobe und immer wieder machten Trennungsgerüchte die Runde.

Als „Dschungelcamp“-Teilnehmer Jörg Dahlmann Eric dann fälschlicherweise als Ediths Ex-Freund bezeichnet, kann die Sängerin das so nicht auf sich sitzen lassen und setzt sich zur Wehr. Und auch Eric hat in der „Stunde danach“ Redebedarf. Der „GZSZ“-Star möchte ein Zeichen setzen und trägt bei seinem Auftritt den Anzug, der er bei seiner Hochzeit vor fast zehn Jahren an hatte. Doch damit nicht genug…

+++ „Dschungelcamp“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Wenig unterhaltsam“ +++

Denn Edith Stehfests Liebsten ist es wichtig, seine Liebe zu der Sängerin noch einmal hervorzuheben. Der Schauspieler betont: „Wir sind gemeinsam schon durch so viele Höllen gegangen. Und das haben wir gemeinsam geschafft.“ In der zweiten Dschungel-Folge erzählt Edith offen und ehrlich über ihre frühere Drogensucht. Eric zeigt sich berührt und bekräftigt: „Ich bin wahnsinnig stolz, dass sie den Mut hat darüber zu sprechen.“

Die Verabschiedung seiner Ehefrau vor dem Einzug ins „Dschnugelcamp“ beschreibt der Fernsehstar hingegen wie folgt: „Es war emotional, aber es war auch wild. Wir hatten noch eine DJ-Gig bis spät in die Nacht und um 11 ging der Flieger. Dann habe ich sie noch kurz zum Hotel gebracht, dann bin ich noch eine halbe Stunde mit aufs Zimmer und dann bin ich weggefahren.“ Das Wiedersehen mit seiner Edith kann der Schauspieler garantiert kaum erwarten.

Wie lange Eric warten muss, bis er seine Edith wieder in die Arme schließen kann, bleibt abzuwarten. Schließlich möchte seine Liebste so lange wie möglich im „Dschungelcamp“ bleiben und im besten Fall die Krone mit nach Hause nehmen.