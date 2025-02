Edith Stehfest: Nun herrscht Gewissheit – denn ihr Eric offenbart ein Geheimnis

Am Freitag (24. Januar) hatte das monatelange Warten von Millionen Reality-TV-Fans ein Ende. Denn voller Vorfreude begrüßten Sonja Zietlow und Jan Köppen hartgesottene Fans zur 18. Staffel des „Dschungelcamps“. Kein anderes Format stellt die Teilnehmer vor härtere Herausforderungen, denn im australischen Busch müssen die A- bis Z-Promis auf jeglichen Luxus verzichten.

Auch in diesem Jahr werden die Teilnehmer sicherlich für den ein oder anderen Eklat sorgen. Die Liste der Kandidaten ist vielversprechend. Neben „GZSZ“-Star Timur Ülker, Schauspielerin Nina Bott, Reality-TV-Größe Yeliz Koc und der ehemaligen Spielerfrau Lily Becker wird auch Edith Stehfest um die Dschungelkrone kämpfen. Doch direkt zur Auftakt-Show verrät ihr Ehemann Eric nun ein verrücktes Geheimnis.

Edith Stehfest stellt sich der Herausforderung

Besonders für Edith Stehfest wird der Einzug in den Dschungel Australiens eine ganz besondere Herausforderung darstellen. Denn bisher brillierte sie als Musikerin, hat jedoch vergleichsweise wenig Erfahrung mit dem Wirken vor der Fernsehkamera gemacht. Doch ihr Ehemann Eric Stehfest machte es vor, schließlich belegte der Schauspieler im Jahr 2022 den zweiten Platz der Erfolgs-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

In der Vergangenheit erregte das Paar mit provokanten Presse-Auftritten Aufmerksamkeit, in der ersten Folge der RTL-Show zeigt sich Edith hingegen tiefenentspannt. Rückhalt gibt ihr sicherlich ihr Ehemann, der im australischen Hotelzimmer auf den Erfolg seiner Liebsten hofft. Auf seinem Instagram-Profil lässt Eric nun keine Fragen mehr offen und verrät, wie er den ersten Abend des „Dschungelcamp“ zelebriert hat.

Eric und Edith Stehfest sind ein wahres Traumpaar, das sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten zusammenhält. Während Edith im Dschungel ihr Bestes gibt, feuert Eric seine Liebste vom Hotelzimmer aus an. Mit den gemeinsamen Kindern und einer Freundesgruppe versammelt sich der „GZSZ“-Star vor dem Fernsehbildschirm. Einen Schnappschuss mit seinem Nachwuchs kommentiert der Schauspieler mit den Worten: „Gleich Mama im TV sehen und einfach verdammt stolz sein.“

Pizza-Party im Hotelzimmer

Aufgeregt berichtet der Ehemann von Edith Stehfest seinen Fans: „Jetzt geht es wirklich gleich los. Wir sitzen hier in schöner Runde, um Edith anzufeuern. Ich bin mega gespannt, wie sie sich schlägt. Ich kann es kaum erwarten. (…) Ich bin ziemlich aufgeregt. Es ist das erste Mal für mich, dass ich Edith dabei zuschauen darf, wie sie im Fernsehen agiert.“ Natürlich darf eine riesige Pizza-Bestellung an solch einem Abend nicht fehlen.

Und dann offenbart Eric ein weiteres Geheimnis! Denn seine Freunde haben sich etwas ganz Besonderes überlegt, um den Abend unvergesslich zu machen. Extra für die erste Folge haben sie ein sogenanntes „Ediths Dschungel Bingo“ erstellt. Während der Ausstrahlung müssen die Anwesenden Themen ankreuzen, über die Edith während der Folge spricht. Diese clevere Idee konnte der Schauspieler seinen Fans einfach nicht vorenthalten.

Wie sich Edith Stehfest in den kommenden Wochen schlagen wird, bleibt abzuwarten. Ihr Liebster scheint auf jeden Fall voll und ganz an den Erfolg der „Dschungelcamp“-Kandidatin zu glauben.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels haben wir versehentlich Daniel Hartwich anstelle von Jan Köppen als aktuellen Moderator des RTL-„Dschungelcamps“ bezeichnet. Dies ist natürlich ein Fehler, für den wir um Entschuldigung bitten.